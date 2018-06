Tal vez el nuevo sencillo de Liam Payne llamado Familiar sea pegajoso y hasta con un toque sexy, pero eso no quiere decir que el cantante quiera que su hijo Bear, de poco más de un año, escuche cosas que no le parezcan correctas.

En conferencia de prensa, Payne habló de su sentir sobre la música latina y como al igual que cualquier padre, siempre buscará proteger a su hijo de lo que pasa en el mundo. Creo que como un padre joven la cosa más importante tiene que ver con su protección. Como he estado tan dentro de este mundo y de cierta manera he vivido lo qué pasa en las redes sociales. Haya mucha presión en los jóvenes más que nunca”.

El músico no culpó a ningún género pero hizo hincapié en que son los padres los que deben estar al tanto de lo que escuchan sus hijos.

“No estoy seguro que sea muy seguro que sea en particular por las canciones de regueton, porque no entiendo mucho de lo que dicen en ellas y no se lo que están diciendo.

“La gente tiene que entender que vivimos en un mundo donde pasan cosas muy locas en general. Tiene que relajarse un poco y divertirse más. Creo que silencio ponemos un microscópico a todo vamos a encontrarle un problema a todo. Lo importante es que les enseñes a tus hijos de la manera correcta y que escuchen lo que ellos quieran escuchar. Esa es una gran dificultad que todos estamos teniendo porque ahora existen estas mini computadoras que son una locura. Como papá no sé cómo vayan a evolucionar las cosas así es que voy a tratar de proteger a mi hijo lo más que pueda”, afirmó.

Payne fue cuestionado sobre lo que pensaba de la música en español y dijo que al igual que el éxito de Luis Fonsi, había tenido la oportunidad de conocer recientemente a otro colombiano que le pareció increíble.

“Tuve la oportunidad de escuchar a muchos artistas el otro día en los premios Miaw, porque cuando cantas ahí tienes la oportunidad de ver los ensayos. Pensé que Sebastián Yatra era bueno, un chico muy sexy, y muy buena onda, es increíble conocer gente así. El otro día alguien me preguntaba si la música latina se iba a quedar y para mí es como una cuestión de semántica en sí misma en la industria que empezó con “Despacito”. Fue una locura, así que no puedes evitar escuchar este tipo de música y pensar que es hermosa”.

El intérprete de Familiar fue también cuestionado sobre qué consejo le daría a los jóvenes que lo escuchan y que por primera vez podrán votar en las próximas elecciones en México, a lo que se limitó a decir: “No sé mucho de México en términos de política y ese tipo de cosas pero si les diría que cuando voten vayan por aquel que crean que es el correcto. Creo que hay mucha gente que habla de esas cosas cuando no tiene ni la menor idea y por eso creo que deben estar bien enterados de qué es lo que pasa. En el Reino Unido tuvimos una locura con la elección respecto al Brextit y de otras cosas, lo cual fue muy difícil de decidir y que en su momento todos tuvimos que prestarle atención, para mí a veces es difícil hasta recordar mi propio nombre a veces”, dijo bromeando.

“Tienen el internet y tienen muchas fuentes. Voten por quien quieran ustedes votar y feliz día de las elecciones. ¡Voten por mí también!”, dijo riendo, para después preguntar para qué puesto eran las elecciones y cuando supo que era para el nuevo presidente agregó: “No, mejor no voten por mí”.

El cantante dijo no querer revelar mucho sobre su nuevo disco, el cual saldrá en septiembre, pero dijo que lo está armando en compañía de buenos productores, uno de ellos Oak.

nrv