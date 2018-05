ASHLEY JUDD

Fecha: 1997 Circunstancia: Intento de abuso en un hotel. Judd lo rechazó, y él comenzó una campaña de difamación en su contra. Entre otras cosas, perdió la oportunidad de actuar en El señor de los anillos. Lo demandó por daños, acoso y violación a las leyes de competencia.

ROSE MCGOWAN

Fecha: 1997 Circunstancia: Violación en un hotel. La actriz narra en su libro Brave que el monstruo (así lo llama) la empujó hacia su habitación, hacia donde estaba el jacuzzi, le sacó la ropa que llevaba y la sentó al borde de la tina. Abrió sus piernas y comenzó a practicarle sexo oral mientras se masturbaba.

LAUREN SILVA

Fecha: 2007 Circunstancia: Abuso en un restaurante La presentadora estadounidense Lauren Silva narra que Weinstein la acorraló en un restaurante. El productor se masturbó frente a ella después de intentar besarla. “Solo cállate y quédate parada”, le dijo el productor.

LUCIA EVANS

Fecha: 2004 Circunstancia: Violación en su oficina. Weinstein la citó en las oficinas de la productora Miramax en Tribeca, para hablar de su carrera como actriz. Cuando llegó a la oficina la obligó a practicarle sexo oral. “Le dije una y otra vez que no quería, que parara”, reveló al The New Yorker.

ROSSANA ARQUETTE

Fecha: 1990 Circunstancia: Intento de violación Se reuniría con él en un hotel de Beverly Hills para recoger un guión, pero le dijeron que fuera a su suite. Harvey la recibió con una bata y pidiéndole un masaje. La agarró de la mano y la jaló hacia su pene. Lo rechazó y eso perjudicó su carrera.

PAULA WACHOWIAK

Fecha: 1980. Circunstancia: Abuso sexual La mujer de ahora de 62 años, de Buffalo, Nueva York, alega que Harvey Weinstein abusó de ella cuando era pasante de Weinstein en aquel año. Es hasta el momento el caso más antiguo de abuso sexual contra el productor.

KATE BECKINGSALE

Fecha: 1990 Circunstancia: Reunión en un hotel La actriz señaló que tenía 17 años cuando se encontró con Weinstein. “Supuse que sería en una sala de conferencias. Cuando llegué, me dijeron que fuera a su habitación. No pensé que este hombre mayor y poco atractivo tenía un interés sexual en mí”.

GWYNETH PALTROW

Fecha: 1996. Circunstancia: Intento de abuso sexualLa actriz dijo que fue acosada por Harvey durante el rodaje de la película Emma. Paltrow reveló que el productor la acosó en su hotel de Beverly Hills e intentó abusar de ella. Le dio un masaje y después le pidió pasar a su cuarto, pero ella logró zafarse.

MIRA SORVINO

Fecha: 1995. Circunstancia: Acoso en un hotelDijo que el abuso que sufrió sucedió en un hotel, durante el festival de cine de Toronto de ese año. “Empezó a hacerme masajes en los hombros y me puso muy incómoda”. El productor intentó verla varias veces, incluso poniéndose violento.

ASIA ARGENTO

Fecha: 1997. Circunstancia. Violación en un hotel La actriz contó que fue abusada sexualmente por el productor un año antes del lanzamiento de B. Monkey, largometraje que protagonizó con Miramax. Asia detalló que con 21 años el magnate la forzó a ir a su habitación.

ANGELINA JOLIE

Fecha: 1998. Circunstancia: Intento de abuso La hija de Jon Voight tuvo una mala experiencia durante el lanzamiento de la cinta Playing by heart. Contó que Harvey intentó sobrepasarse en una habitación de hotel, como resultado la actriz nunca volvió a trabajar con él.

HEATHER GRAHAM

Fecha: 2000. Circunstancia: Acoso en un hotelSegún la actriz, Weinstein indirectamente le hizo una proposición, diciendo que su esposa le permitió dormir con otras mujeres cuando estaba de viaje. Luego invitó a Heather a su hotel. Ella declinó.

LENA HEADEY

Fecha: 2005. Circunstancia: Acoso Fue durante la premiere de The Brothers Grimm en cuyo rodaje había sufrido bullying de su director Terry Gilliam. Harvey le pidió que fueran a dar un paseo por los canales. Ahí el productor le hizo un comentario sugerente en el que la quería besar.

LUPITA N´YONGO

Fecha: 2011. Circunstancia: Acoso en su casaLa actriz, de 34 años, cuenta que conoció a Weinstein en Alemania mientras todavía estudiaba en Yale. La invitó a su casa junto a su familia pero tras empezar la película la invitó a su dormitorio y ahí él quiso darle un masaje, al final ella lo masajeó para ganar tiempo.

EVA GREEN.

Fecha: 2011. Circunstancia: Intento de abuso.La francesa relató que quedó con Harvey para una reunión de negocios en París, y se comportó de manera inapropiada por lo que tuvo que empujarlo. “Me escapé antes de que la cosa fuera a más, pero la experiencia me dejó sorprendida y disgustada”, dijo.

CARA DELAVIGNE.

Fecha: 2012. Circunstancia: Intento de violación La británica relató que Harvey la citó en una habitación de hotel, donde pretendía realizar un trío sexual junto con otra mujer. Cuando Delevingne se negó, el productor, se abalanzó sobre ella, aunque ésta logró zafarse.

AMBER ANDERSON.

Fecha: 2013. Circunstancia: Intento de abuso en reunión La joven relató que el magnate del cine le había “propuesto una relación “personal” para avanzar en su carrera, mientras que alardeaba sobre otras actrices a la que había “ayudado” de manera similar.

LEA SEYDOUX.

Fecha: 2012. Circunstancia: Intento de abuso La actriz relató que conoció al productor y al principio le pareció un ser encantador pero dominante. Harvey la invitó a salir por unos tragos. Aceptó porque iba con su asistente pero, cuando se fue, el productor intentó propasarse con ella al intentar besarla.

ANNABELLA SCIORRA.

Fecha: 1990. Circunstancia: Violación en su casa La actriz nominada al Emmy por su actuación en la serie Los Sopranos confesó que Weinstein la violó. Anabella explicó que el productor la acompañó a su casa después de una cena y entró forzosamente en su casa, donde la violó.

DARYL HANNAH.

Fecha: 2004. Circunstancia: Intento de violación La actriz dijo que el productor la golpeó en la puerta de su hotel y ella tuvo que escapar por una salida trasera. Detalló que al día siguiente a ese suceso se vio obligada a resguardarse en su habitación con muebles.