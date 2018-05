Los herederos de Michael Jackson demandaron a ABC y a su empresa matriz Disney el miércoles diciendo que el documental de dos horas sobre los últimos días del cantante usó inapropiadamente las canciones del Rey del Pop, videos musicales y películas.

La demanda presentada en una corte federal en Los Ángeles y obtenida por The Associated Press alega que el especial transmitido la semana pasada, “The Last Days of Michael Jackson”, usa ilegalmente fragmentos importantes de sus canciones más importantes incluyendo “Billie Jean” y “Bad”, así como videos musicales como “Thriller” y “Black or White”.

También señala que ABC usó clips del documental de 2016 dirigido por Spike Lee, “Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall” y del filme del 2009 “Michael Jackson’s This is It”.

La demanda señala que hubo al menos 30 violaciones a la ley y pide una indemnización no especificada contra el uso de la propiedad intelectual de los herederos.

En varias ocasiones menciona la agresiva defensa de Disney de sus propios derechos y su generalmente estricta interpretación del “uso justo”, la doctrina de derechos de autor que señala que se pueden usar pequeños fragmentos se pueden usar para noticias, críticas e investigación.

“Al igual que Disney, el alma del negocio del patrimonio (de Jackson) es la propiedad intelectual”, señala la demanda. “A pesar de esto por alguna razón Disney decidió que podría usar la propiedad intelectual más valiosa de los herederos de gratis”.

Representantes de ABC no respondieron a una solicitud de comentarios. Pero cuando los familiares de Jackson expresaron sus objeciones por primera vez la semana pasada, la cadena defendió el especial como una obra legal de periodismo sobre un tema de interés general que “no infringe los derechos de los herederos”.

La cadena dijo que como cortesía dejó de usar una imagen de Jackson para promover el documental por la cual habían expresado su objeción los herederos.

Como una pieza de periodismo el especial podría hacer uso de fragmentos de la obra de Jackson, pero la demanda rechaza la idea de que el documental tuviera algún valor noticioso, afirmando que es una “revisión mediocre de la vida de Michael Jackson y su carrera en los espectáculos”.

La demanda señala que se enviaron cartas de advertencia a los abogados de Disney antes de que fuera transmitido, sin recibir respuesta.

El especial se enfoca en el supuesto declive de Jackson previo a su muerte ocurrida el 25 de junio de 2009. Jackson, de entonces 50 años, dejó a herederos que incluyen a su madre y tres hijos.

Murió por una intoxicación aguda de propofol, un anestésico por prescripción que había estado tomando como auxiliar para conciliar el sueño durante los preparativos para una serie de conciertos con los que retomaría su carrera.

El excardiólogo Conrad Murray fue sentenciado en 2011 de homicidio involuntario por darle a Jackson una dosis fatal de la droga. Estuvo dos años en prisión y su sentencia fue refrendada en 2014.

rad