Harvey Weinstein no declarará ante el jurado investigador de Nueva York que sopesa si hay elementos suficientes para un juicio formal en su contra por violación y otros cargos sexuales. Sus abogados dicen que no tienen el tiempo suficiente para prepararlo y que la “presión política” hace que un juicio sea inevitable.

Un comunicado emitido el miércoles por el vocero de Weinstein dice que el exproductor apenas se enteró de los cargos específicos y las identidades de las acusadoras el viernes, cuando se entregó a las autoridades, y que la fecha límite para decir si declararía o no era el miércoles por la tarde. Su solicitud de más tiempo fue denegada, según la misiva.



“Los abogados del señor Weinstein notaron que independientemente de cuán convincente pueda ser la declaración del señor Weinstein, un juicio era inevitable debido a la injusta presión política ejercida sobre Cy Vance para asegurar una condena al señor Weinstein”, dice el comunicado en referencia al fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr.

Su oficina declinó hacer comentarios.

Weinstein, de 66 años, fue acusado el viernes de violación y actos sexuales criminales relacionados con dos mujeres en Nueva York, mientras un jurado investigador continúa recibiendo evidencia en el caso; el panel ha estado trabajando durante semanas. Los acusados tienen el derecho de testificar en los procedimientos secretos de un jurado investigador pero a menudo no lo hacen, por varias razones.

Docenas de mujeres más han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada, desde acoso hasta violación, en varias localidades.

El exmagnate de Hollywood ha negado cualquier alegato de sexo no consensual y su abogado, Benjamin Brafman, dijo el martes que Weinstein estaba “confiado de que limpiará su nombre” en el proceso en Nueva York.

Brafman calificó la acusación de violación como “absurda” al decir que la acusadora y Weinstein mantuvieron una relación sexual consensual de una década que continuó tras el supuesto ataque en el 2013.

La mujer, que no ha sido identificada públicamente, dijo a los investigadores que Weinstein la encerró en un cuarto de hotel y la violó.

La otra acusadora en el caso, la exactriz Lucia Evans, ha denunciado públicamente que Weinstein la obligó a darle sexo oral en su oficina en el 2004. The Associated Press no identifica a presuntas víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen o se pronuncien públicamente.

Vance, un demócrata, se vio presionado por grupos de mujeres a procesar a Weinstein tras haber rechazado hacerlo en 2015, cuando una modelo italiana denunció ante la policía que el productor la manoseó durante una reunión.

La policía montó una operación encubierta en la que la mujer se grabó a sí misma confrontando a Weinstein y éste se disculpó por su conducta, pero Vance decidió que no había suficiente evidencia como para formular cargos.

El gobernador Andrew Cuomo, también demócrata, ordenó que el procurador general del estado investigue cómo Vance manejó el caso.