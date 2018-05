Hacen memes del sol y de El Sol juntos.

Nada más falta que Luis Miguel aparezca en la sopa. Desde el lanzamiento de su serie biográfica el cantante se ha vuelto tendencia al igual que su padre, su familia, amigos y noviazgos, tanto así que en esta época de calor los memes también tienen que ver con él, como se aprecia en esta imagen en la que, en efecto, aparecen los dos soles: el natural y el artista.

Fama de CD9 le toca hasta su familia.

La fama de CD9 le llega hasta sus familiares. Como si abarrotar el Auditorio Nacional no fuera suficiente, la fama del grupo mexicano incluso ha llegado a sus padres y hermanos. Durante su último concierto en este recinto, muchas fans corrieron de emoción al ver que entre las filas estaban los familiares de los chicos, lo que provocó que incluso muchas de ellas hicieran fila para pedirles una selfie a las madres y padres de los chicos. ¿Les habrán dado las gracias por tener un hijo así? Sólo ellas lo saben.

Con aspiraciones políticas o no, le cierran colonia a Sergio Mayer.

Ahora que Sergio Mayer busca ser diputado federal por Morena ha tenido que recorrer diversas zonas de la delegación Magdalena Contreras, y ha vivido en carne propia que le impidan la entrada en una colonia, algo que, dice, reprueba porque es anticonstitucional y cero tolerante, pero asegura que esto no lo detendrá ni mermará sus aspiraciones políticas. “Por supuesto que me da miedo esto, como padre, empresario y ciudadano, pero no podemos volvernos indiferentes”.