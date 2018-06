La noche del pasado miércoles, Amal y George Clooney asistieron a los premios AFI 2018 y, nuevamente, se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fotógrafos. El matrimonio entre la abogada y el galardonado actor, ha sido uno de los temas favoritos para los medios del espectáculo. En reiteradas ocasiones han encantado con sus demostraciones de amor, y en esta oportunidad lo volvieron a hacer.

Después de un glamoroso paso por la alfombra roja, Amal se subió al escenario para dar un discurso en el marco del homenaje a su marido. Al comenzar, confesó lo nerviosa que se sentía. “De alguna manera es más fácil para mí dirigirme a un tribunal en nombre de un detenido, que hablar en público como lo hago esta noche por primera vez sobre mi esposo. Lo hago por el inmenso orgullo de ver todo lo que ha logrado”, expresó.

Luego, dio paso a una serie de halagos para el ganador del Oscar. “Primero, es un caballero. Es un caballero en todo el sentido de la palabra y de una manera que parece tan rara en estos días e incluso obsoleta. Todos los que lo conocen, incluso aquellos que se oponen a él políticamente o que se han enfrentado a él profesionalmente, le dirán que no ha olvidado sus modales de Kentucky. Por lo que me dicen los que le rodean, siempre se preocupa por los más vulnerables.Aunque George modestamente atribuye gran parte del éxito que estamos celebrando aquí a la suerte, creo que es el talento y su increíble carácter lo que lo trajo aquí”, resaltó.



En medio de su discurso, comenzó a lanzar frases que sensibilizaron rápidamente al protagonista de “La gran estafa” (2001).

“Estos atributos también lo convierten en un increíble esposo y padre. Conocí a George cuando tenía 35 años y me había resignado a la idea de que iba a ser una soltera. Luego nos conocimos y comenzamos a escondernos en mi piso de Londres y muy pronto sentí que, sin importar lo que sucediera, no quería estar con nadie más. No podía dormir cuando estábamos separados y me dijeron que mostraría una sonrisa y una inclinación de cabeza particular al leer sus mensajes de texto a las cartas que escondía en mi bolso”, recordó.

“Cinco años después, nada de eso ha cambiado. Él es la persona que tiene mi completa admiración y también la persona cuya sonrisa me derrite todo el tiempo. Mi amor, lo que he encontrado contigo es el gran amor que siempre esperé que existiera. Y verte con nuestros hijos, Ella y Alexander, es la mayor alegría de mi vida”, sostuvo.

Al finalizar, destacó lo felices que son como familia y lo orgullosa que está de su marido. “Llenas nuestra casa de risas y felicidad, y eso incluso antes de que los niños hayan descubierto que ‘papi’ es Batman, un zorro parlante y amigo de Mary Poppins”, afirmó.

George y Amal se casaron en 2014 en una boda privada. En junio del 2017, ambos se convirtieron en padres por primera vez de los mellizos Ella y Alexander Clooney.

