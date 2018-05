[email protected]

De manera oficial el cantante mexicano Fossas presentó en un showcase su álbum homónimo, acompañado de dos invitados especiales, la cantautora María Bernal y Rick Mar ex integrante del grupo Ragazzi.

Un casino del sur de la ciudad, fue el escenario que este interprete eligió para dar una muestra de lo que puede hacer en vivo y del mensaje que quiere dar con su propuesta musical.

Acompañado de dos bailarinas y con una imagen muy casual, Fossas subió al escenario para interpretar el tema Electricidad, cuya letra romántica se combina con una melodía que invita a bailar.

“Esto disco refleja vivencias personales, y también externas que nos han pasado a todos nosotros”, dijo el cantante antes de compartir que el video de su primer sencillo “No hay nada”, estaba por arriba de las 130 mil reproducciones en menos de dos meses.

Para recibir su “patada de la buena suerte” Fossas eligió a la cantante y compositora María Bernal, quien guitarra en mano compartió con él su tema “Un último beso”.

Un viaje rápido a los 90 fue el que Fossas regaló junto a Rick Mar, cuando los acordes del tema “Te besé” se dejaron escuchar y el público presente de inmediato los acompañó coreando el estribillo.

“Le agradezco a la familia de Fossas por la confianza, ya que me pidieron que asesorara de cierta manera este disco y la verdad es que pensaba que no había voz, pero me sorprendí al descubrir que tiene una excelente voz”, declaró Rick Mar.

Si hay algo que le preocupa a Fossas es el cuidado del medio ambiente y por eso decidió crear al lado de Rick Mar una canción que ayudara a hacer conciencia sobre este tema, adelantando que se está preparando una campaña a nivel nacional para invitar a la gente a que ponga su granito de árena en la solución, acto seguido cantó ¿Qué está pasando?

Finalmente cerró la noche con su sencillo “No hay nada”, mientras en las pantallas del recinto se proyectaba el video que fue filmado en la zona centro de la Ciudad de México.