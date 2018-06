Hoy, el mundo supo que el famoso chef estadounidense Anthony Bourdain fue encontrado muerto en su habitación de un hotel de lujo en Kaysersberg, según confirmó hoy la Fiscalía de Colmar, en Francia.

El presentador del programa “Parts Unknown” se ahorcó, lo que conmocionó a decenas de personas en las redes sociales que se preguntaban ¿por qué lo hizo?

Bourdain era un reconocido chef y de paso, un viajero constante con una vida digna de su show de televisión, con el que ganó un Emmy.

Su vida era increíble, pero la pregunta sigue en el aire. Esta semana, la diseñadora Kate Spade también fue encontrada sin vida en su departamento de Nueva York. Al igual que Bourdain, Spade era una mujer exitosa con un emporio de bolsas que ella fundó.

EL ÉXITO, ¿UN FACTOR EN CONTRA?

En condiciones de mayor bienestar económico, la competitividad, la pasión y el éxito total orillan a las personas que trabajan en posiciones muy altas dentro de las empresas a que tengan una mayor tendencia al narcisismo, miedo, enojo y depresión. Así lo señala un estudio publicado por la Universidad de Cincinnati en marzo de 2009, en el que se analizan las consecuencias de la carga de trabajo de los jefes en empresas relevantes.



Estas patologías se producen, en muchos casos, por la falta de tiempo para atender cuestiones personales, la necesidad de mantener su prestigio ante los medios y la falta de privacidad. Lo anterior genera aislamiento social, por lo que se minimizan sus oportunidades de reducir la presión en sus vidas y hablar de sus problemas.

Otro estudio realizado por la Asociación Sociológica Americana, de 2014, llamado “género, autoridad laboral y depresión” indica que las personas en las posiciones de alto poder e influencia mediática tienen el doble de posibilidades de experimentar depresión por las exigencias que implica su trabajo cotidiano.

DEPRESIÓN Y FAMA

Tras el aparente suicidio de la diseñadora Kate Spade, se divulgó que ella dejó una nota póstuma para su hija de 13 años en la que decía: “No te sientas culpable. Pregúntale a papá”.

Andy Space, quien fue marido de Kate, reveló que la diseñadora luchó contra la depresión durante muchos años. “No había indicación ni advertencia de que haría esto. Fue un shock completo. Y claramente no era ella. Había demonios personales contra los que ella estaba batallando “.





Hasta ahora, no se han dado detalles sobre si hubo o no mensajes de Bourdain, sólo se sabe que el chef se encontraba en Francia para grabar episodios de su programa, pero su novia Asia Argento pidió respeto y privacidad para la familia.

Sin embargo, Bourdain reveló en uno de sus programas en 2016 que también enfrentó depresión. “Me sentía como un fenómeno, me sentí muy solo. Soy terrible comunicándome con las personas que me importan”.

Sumado a ello, Argento, su novia, fue una de las mujeres que reveló abusos sexuales por parte del productor Harvey Weinstein en Hollywood. Bourdain apoyó en todo momento a su pareja durante ese momento.

