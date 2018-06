Ciudad de México.- Recién comenzó la alfombra rosa de los premios MTV MIAW 2018 y con eso arrancó el show.

Los primeros en desfilar fueron los integrantes de realities como Acapulco Shore, You are the one y Catfish, quienes aseguraban a los medios que vienen cosas más intensas para sus formatos.

La entrada de los integrantes del reality fue interrumpida por John Guts, quién incado a un costado de la alfombra, levantaba un anillo de compromiso para Brenda Zambrano, integrante de Acapulco Shore. Ambos, posaron para los fotógrafos mientras se abrazaban, dándose el “sí” para el compromiso.

Influencers que caminaban por la alfombra al momento de la entrega del anillo, sacaban a toda prisa sus celulares para registrar, subir y taggear el momento.

“¿Cómo está él en Insta?”, preguntó uno de los allí presentes, mientras los ahora comprometidos se alistaban para dar sus primeras declaraciones de futuros esposos.

Brenda aseguró que no se imaginaba que le iba a pedir matrimonio. “Estoy muy emocionada, hasta estoy temblando”, dijo y agradeció que esto pasara en su casa MTV.

“Por eso escogí este lugar y qué mejor que demostrarle que quiero estar con ella para siempre, haga lo que haga”, dijo el futuro esposo. La novia también aseguró que lo que se ve en la pantalla es muy diferente a la vida real.

Aunque los MTV MIAW nacieron para premiar a lo mejor del internet, en el lugar convivieron todo tipo de personajes.

Llegó, también el elenco de Like, la nueva producción de Televisa; aparecieron cantantes como J Balvin, Anitta, Becky G, Mon Laferte y Mario Bautista. Influencers como Juanpa Zurita y Lele Pons. Así como la cantante y actriz de teatro musical Ceci de la Cueva, Liam Payne, Bebeshita, del show Enamorándonos de Azteca y hasta Niurka Marcos.

La alfombra duró alrededor de tres horas en las que desfilaron los invitados, algunos de ellos nominados y otros, responsables de los espectáculos musicales.

Influencers, pero no de política

Aunque se ha dicho que estas elecciones presidenciales en México será determinada por los jóvenes, influencers como Juanpa Zurita y Mario Bautista prefieren ser reservados al respecto.

Juanpa dijo que sí iba a votar pero al intentar profundizar un poco más en el tema decidió no hablar, mientras que Mario Bautista expresó que: “cien por ciento voy a votar, pero no voy a compartir nada en mis redes sociales porque siento que como influencer no me gustaría influir en las decisiones de otros. Prefiero que cada quien tome su decisión, no quiero causar cosas como que por mí votaron por tal o cual. Es importante que se informen, que chequen cuál es su mejor opción y que voten”.

Dijo también que no está confundido al respecto de las elecciones, ya tiene claro por quién va a votar y así lo hará el 1 de julio.

agv