Emma Watson, actriz que encarnó a Hermione Granger en la versión cinematográfica de “Harry Potter”, estaría soltera, según apuntan medios británicos.

La también protagonista de la cinta “La Bella y la Bestia” (2017) habría puesto fin a su relación con Chord Overstreet, actor conocido por su papel de Sam Evans en la serie de TV “Glee”.

Los intérpretes habrían alcanzado a estar juntos solo seis meses. Según The Sun, un signo del supuesto quiebre fue el “unfollow” que le dio Watson a Overstreet en Instagram.

“Las cosas simplemente no han funcionado entre ellos y ahora están solteros de nuevo”, habría dicho un cercano a ambos al tabloide británico. Emma Watson ha dicho en ocasiones anteriores que no le gusta ventilar su vida privada y aún no se ha referido al supuesto quiebre con el también cantante.

“Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después pretender que los paparazzi no me retraten afuera de mi casa”, ha señalado.