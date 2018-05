Nueva York.— Fue una de las primeras acusadoras de Harvey Weinstein, y pensó que el magnate nunca enfrentaría a la justicia en una corte.

Ahora, la actriz Rose McGowan, quien señaló que Weinstein la violó hace 20 años, está satisfecha pero “aún en shock” ante su entrega del viernes en una corte de Manhattan por cargos de violación. Dice que reza que los cargos se mantengan.

“Todavía tengo esperanzas muy comedidas”, dijo McGowan en una entrevista el jueves por la noche.

“El sistema de justicia ha sido algo muy esquivo. Espero que en este caso funcione. Porque todo es verdad. Nada de esto fue consensual”.

Weinstein, quien ha negado cualquier alegato de sexo no consensual, fue acusado formalmente ayer por la mañana de violación y otros cargos derivados de sus encuentros con dos de las muchas mujeres que lo han denunciado.

Es el primer caso criminal en su contra desde las revelaciones sobre su comportamiento salieron a la luz en octubre y desataron el “ajuste de cuentas” cultural que se convirtió en el movimiento #MeToo.

El productor fue inculpado en un tribunal de Nueva York ayer por una violación en 2013 y una agresión sexual en 2004. Se entregó en la comisaría de Policía de Manhattan y una hora y media más tarde salió esposado, con las manos en la espalda, para ser escoltado hasta la corte distrital.

En una breve comparecencia, el juez confirmó las condiciones de su liberación bajo fianza, negociadas de antemano con su abogado, Ben Brafman: un depósito de un millón de dólares en efectivo, la obligación de usar un brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte a las autoridades.

El productor no hizo ninguna declaración. Pero Brafman dijo que Weinstein “se declarará no culpable”.

“Tenemos la intención de actuar muy rápidamente para que sean desestimados estos cargos”, agregó el célebre abogado, el mismo que defendió en 2011 al entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, por un intento de violación de la camarera de un hotel.

“Creemos que no están respaldados con evidencia”. La próxima audiencia es el 30 de julio.

Júbilo. “Te atrapamos, Harvey Weinstein, te atrapamos”, McGowan tuiteó ayer por la mañana.

“Espero que esto les dé esperanza a víctimas y sobrevivientes en todas partes, que estamos un paso más cerca de la justicia. Porque una victoria es una victoria para todas nosotras”, dijo la actriz el jueves por la noche. “Esto muestra que se puede lograr”.

Aparte de la satisfacción inmediata de ver a Weinstein enfrentar la justicia, McGowan dijo que cree firmemente que la historia del productor, y el terremoto cultural que ocasionó, tendrán un impacto profundo y duradero en cómo la sociedad trata a abusadores poderosos que se involucran con la violencia sexual.

“No podemos ir para atrás”, dijo. “El genio no puede volver a meterse en la lámpara. Esta es la primera vez en la historia que a las mujeres les creen… con resistencia, pero aun así”.

Igualmente importante es que el movimiento MeToo ayudará a mujeres que no son estrellas de cine, como muchas acusadoras de Weinstein sino mujeres que no tienen una voz. “Si me lo hacen a mí, ¿qué sucede con aquellas que no lo son?”, señaló.

¿Acudirá a la corte si Weinstein va a juicio?

“Sí”, dijo McGowan soltando una carcajada. “Sí lo haré”.