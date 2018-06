Cada semana el argentino Andrés Rey ofrece siete shows como Luis Miguel y, en algunas ocasiones, llega a confundir a la prensa.

El doble internacional de “El Sol” toma la llamada desde Buenos Aires, donde radica, minutos antes de iniciar un nuevo recital enfundado como el cantante mexicano.

Hace 20 años que comenzó a personificarlo de manera profesional en eventos privados, dado el parecido que desde niño se le atribuía con el intérprete de “La incondicional”.



“Soy un año más chico que él y el parecido natural me fue abriendo puertas, digo, nunca pensé en trabajar en esto, pero le fui dando forma poco a poco”, señala.

“A veces al cantar y la gente se sorprende, en Punta del Este me llamaron para un canción y pues hice el show, de pronto me pidieron otra y al llegar al lobby me encuentro con prensa internacional y tuve que decirles que no era Luis Miguel”, recuerda divertido.

Cada fin de semana contabiliza siete presentaciones como Luis Miguel en los que la gente entiende de quién se trata, pero se divierte con eso.

“En la calle me confunden, pero cuando se dan cuenta, se acercan para una foto que no es nada molesto, por el contrario, lo tomo con humor.

No ha tenido oportunidad de conocer personalmente a Luismi, pero sí ha platicado con su equipo de trabajo.