La cantante y actriz Dulce María compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en la que posó sin maquillaje.

En la imagen, la ex RBD se dejó ver con su rostro al natural y compartió un mensaje positivo:

Lo mejor de la vida es gratis…si agradecemos cada despertar ,cada bendición ,cada alimento ,nuestra familia, y cada cosa que tenemos por mas pequeña que sea, será mucho más fácil ser felices pues valoraremos lo que sí tenemos”.

Dulce María dijo que si se basa la vida en cosas materiales nunca se podrá alcanzar la felicidad.

Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el 26 May, 2018 a las 7:30 PDT

“Lo que en realidad te falta es gratitud y valorar el simple hecho de estar vivo y no dar por hecho ni creer que todo lo que tienes es porque lo mereces, porque la vida te pone a prueba y te da lecciones y si no valoras y no agradeces lo que tienes te lo quita cuando menos te lo esperas … valora y agradece lo que tienes y trabaja duro por lo que quieres tener”, añadió.

Su imagen ya tiene más de 72 mil “me gusta”.