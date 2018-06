El programa “Ventaneando” recordó lo que la cantante Sasha Sokol dijo sobre su romance con el productor de Luis de Llano, en los años 80.

Su romance ocurrió cuando Sasha tenía 17 años y el productor tenía 42.

Hace unos días, la revista “TV Notas” publicó una entrevista con De Llano en donde dijo que amó muchísimo a Sasha y ofreció algunos detalles de su relación.

Entonces, en “Ventaneando” compartieron un video del programa “Historias engarzadas”, en el que Sasha había hablado del mismo asunto hace algunos años.

“Yo ya era novia de Luis de Llano en ese momento”, dijo Sasha, quien reveló que para su mamá no era la situación ideal y le planteó que se fuera a estudiar un año “y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estando ahí”, le comentó a Sasha su mamá.

“Sí estoy enamorada y sigo enamorada y no me gustaría mentirte y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo, voy a mentirte”, le respondió Sasha, quien estaba por cumplir 18 años.

La mamá de Sasha le pidió que Luis fuera a su casa y platicaran.

“Luis realmente me quería. Era una relación importantísima para ambos, (pese a) la diferencia de edades, había también cosas muy cercanas y nos hacíamos bien”, aseguró.