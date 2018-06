[email protected]

Vancouver.— ¿Cómo luciría el fin del mundo? Esa fue la pregunta inicial para los encargados del diseño del set y vestuario de la serie The 100. El set de grabación, cuando menos, está lleno de polvo, tierra y hojas secas.

Incluso hay craneos, plantas de diferentes colores, lejanos al verde vivo de los árboles que adornan a Vancouver a la mitad del verano. Todo ahí es bastante añejo, con pieles de animales y cajas con incrustraciones de gemas plásticas.

En ese set a las afueras de la ciudad canadiense es frío. Allisa Swanson y Farnaz Khaki-Sadigh son responsables del vestuario de la producción y traen consigo los trajes de los personajes, que van desde el negro hasta el verde olivo.

Explican que han tenido que reimaginar el mundo, ¿cómo sería cuando los humanos se han extinguido?, ¿qué tipo de telas, materiales y demás sobrevivirían al fin del mundo?

“Llegamos a la conclusión de que sería como regresar a los días primitivos, por eso elegimos esa gama de colores, este tipo de texturas y que incluso tienen animales”, comentó Swanson.

Además la plantas fueron parte central del paseo, porque los cuestionamientos incluían la forma en que la vegetación volvería a crecer.

En este set los sobrevivientes al apocalipsis han buscado la forma de seguir adelante, de seguir peleando, de evolucionar y de romper con la maldición de las series.

El drama de ciencia ficción y post apocalíptico de The 100 ya rebasó la quinta temporada, la cual se estrena hoy a la media noche a través de Warner Channel y tiene sexta aprobada.

Tomando en cuenta que la mayoría de este tipo de series suelen sobrevivir cuatro temporadas, la producción “ya está del otro lado”.

La mayoría de su público es juvenil y sus protagonistas también lo son. Sin embargo, el elenco concluye que la serie habla también de empoderamiento femenino.

Marie Avgeropoulos, quien da vida a Octavia, comentó que en esta nueva temporada ella tendrá que enfrentar no sólo los miedos al apocalpisis.

“Ella se da cuenta de que su opinión vale, pero la verdad es que ella no sabe cómo ser líder, es algo que no es fácil y no quiere hacerlo.

“Definitivamente hemos encontrado la forma de empoderar a las mujeres y de combatir el bullying con la evolución de cada uno de los personajes”, comentó la ctriz vestida con capas de piel, latex y su cabello alborotado.

En la quinta temporada será el tiempo de las respuestas a tantos interrogantes que surgieron del cierre anterior. ¿Quién es la niña que acompaña a Clarke?, ¿quiénes vienen en la nave?, ¿serán amigos, invasores, humanos?, ¿qué pasó durante los seis años y una semana?, ¿cómo sobrevivió Clarke a la Praimfaya?, ¿se salvó Bellamy y el resto del grupo y dónde están?

La producción es protagonizada por Eliza Taylor (Clarke) y Bob Morley (Bellamy) y cuenta con la participación de Marie Avgeropoulos, Henry Ian Cusick, Paige Turco, Christopher Larkin y Lindsay Morgan.

Avgeropoulos ganó terreno en la trama, porque ella ha dejado de ser un papel especial para convertise en uno de planta. La actriz explicó los cambios que llegarán.

Ahora ella demostrará que su opinión es bastante importante para el resto de los involucrados. Lo más interesante es cómo una chica que no tenía probabilidades de sobrevivir se convierte en una guerrera.

“Siempre se rebeló contra todo, ahora está dándose cuenta lo difícil que es estar en un lugar así y que la única solución es pelear hasta más allá, el hecho de que haya sido una niña que no debía nacer la marcó para siempre”.