Jamás, en una ceremonia del Ariel, se había dado un minuto de silencio. Los miles de desaparecidos y muertos en México a causa de la violencia fueron la razón también para que los asistentes al Palacio de Bellas Artes se pusieran en pie.

La 60 entrega del premio a lo más granado del cine nacional y donde Sueño en otro idioma fue la gran triunfadora con seis premios, incluyendo Película, Actor (Eligio Meléndez) y Guión, sirvió para el reclamo de la actualidad mexicana.

“Quiero agradecer a todos y decir que entre todo lo que queremos hacer en México es que no nos olvidemos de los pueblos indígenas; en México hay 68 lenguas vivas, son 68 formas de decir te quiero y gracias”, señaló Ernesto Contreras, director de Sueño en otro idioma y quien, en su momento, renunció a ser considerado en la terna de su especialidad por ser presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Amat Escalante ganó en Mejor Dirección por La región salvaje, que logró cinco premios, incluyendo Efectos Especiales y Edición.

Everardo González, ganador a Mejor Documental con La libertad del diablo, integrado por entrevistas a narcos y víctimas, destacó que sería un despropósito del género no avocarse a retratar esos temas.

“Mi madre me dice que no me meta por favor en estas cosas”.

Estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, de donde era los tres jóvenes desaparecidos en marzo pasado, así como un representante de la Asamblea de Escuelas de Cine de la Ciudad de México, dieron un recuento de lo ocurrido con sus compañeros.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritó alguien de entre las butacas, arrancando aplausos tras el minuto de silencio.

También hubo mención por los nueve años del desastre de la guardería ABC, que cobró la vida de 49 niños muertos.

La ceremonia arrancó con Jesse & Joy, Lila Downs y Meme interpretando “Volver a los diecisiete” de Violeta Parra, para luego dar paso a Héctor Bonilla, quien habló del cine mexicano como un ente que denuncia las injusticias en el país.

“Estamos pasando por una época siniestra y necesitamos una sociedad participativa para sacar adelante al país”, expresó el actor.