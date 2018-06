Conmoción en el mundo ha causado la muerte del chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, quien fue encontrado en su habitación de un hotel.

El astrounauta Scott Kelly fue una de las figuras que se despidió a través de redes sociales del chef Anthony Bourdain a través de un emotivo mensaje.

El astronauta manifestó su pesar al enterarse de la noticia de la muerte del ícono de Parts Unknow, show que veía Kelly desde el espacio.



Just saw the sad news that Anthony Bourdain has died. I watched his show when I was in space. It made me feel more connected to the planet, its people and cultures and made my time there more palatable. He inspired me to see the world up close. #RIPAnthonyBourdain pic.twitter.com/Cb6IfmzylN

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) 8 de junio de 2018