Anne Hathaway, ganadora de un Oscar por su papel en “Los Miserables”, no siempre se ha sentido tan segura de sí misma. La actriz de 35 años, dio una entrevista a Ellen DeGeneres donde se refirió a ciertas complejidades que sintió al rodar la nueva película “Ocean’s 8: Las estafadoras”.

Sus problemas no estaban relacionados a su capacidad laboral, sino que con cómo ella percibía su cuerpo. “Era la primera película que hacía después de dar a luz a mi hijo, y aunque ya no suelo castigarme por estas cosas porque llevo demasiado en este negocio, me estaba costando mucho trabajo perder los kilos que había ganado durante el embarazo, y mi talla no era la que suelo tener”, expresó.

Según cuenta, estaba “un poco insegura”, pero el equipo del filme la ayudó a sentirse mejor. “Aunque la directora me insistió que no pasaba nada, que en la película quería que hubiera todo tipo de mujeres y de cuerpos, mis compañeras debieron notar cómo me sentía porque un día entré en el set llevando mis pantalones vaqueros y de repente Sandra Bullock me mira y me dice: ‘estás muy guapa, mami'”, resaltó.

Pero Bullock no fue la única. “Luego fue Cate Blanchett la que me dijo un halago parecido”, comentó entre risas, para luego añadir lo que le manifestó Rihanna al entrar a la conversación: “¡Pero chica, vaya trasero que tienes!”, fue lo que según Hathaway le dijo la cantante.

“Por supuesto que no podía creer que precisamente Rihanna me soltara algo así, así que le pregunté si realmente lo pensaba”, comentó la actriz. “Y entonces va y me dice: ‘Tienes un trasero igual que el mío’. Y honestamente puedo decir que lo que sentí cuando escuché eso es algo que no he experimentado nunca en un rodaje”, concluyó.

rad