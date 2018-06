Tal ha sido el efecto de la serie de Luis Miguel que a Juanpa Zurita le dicen Alex en redes sociales, nombre del personaje que interpreta en la historia y que es hermano de “El Sol”.

“Llevo intentando actuar desde hace un rato, tuve la suerte de que fuera este el primer rol que pegamos y estoy sorprendido con el impacto, de cómo la gente se ha involucrado, cómo hablan de la serie y cómo realmente están metidísimos. Esta primera primera experiencia interpretando a alguien más es súper cool, veo que la gente me tuitea como si yo fuera el personaje, a veces me dicen ‘Alex’ entonces es cool porque yo nunca había vivido algo así”.

El influencer se dio a conocer a través de la plataforma Vine, pero después ha hecho colaboraciones con televisoras como Televisa. Su objetivo, dice, es prepararse como actor y para ello está dispuesto a trabajar arduamente.

“La verdad creo firmemente en que si estás dispuesto a aprender eres imparable y soy una persona a la que le gusta aprender, creo que si hay conocimiento hay que absorberlo y me gusta intentar, me gusta caerme y levantarme, todavía estoy con muchas ganas de probar más cosas y seguir puliendo cada cosa porque creo que el entretenimiento ya no funciona como antes, las cosas no sólo son por un carril y pienso que mientras tengas pasión y dedicación puedes hacer más cosas en la vida”.

“Estoy audicionando muchísimo tanto en México y en EU, y buscando cerrar algún proyecto para este año o para el próximo, te puedo decir que no sé cuánto tiempo me va a llevar lograrlo pero te afirmo que lo voy a lograr”

Este domingo Juanpa Zurita acudió a los MIAW 2018 organizados en la Arena Ciudad de México. Donde recibió un premio por su labor altruista.