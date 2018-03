Uno de los personajes bíblicos más controvertidos a lo largo de la historia ha sido María Magdalena, pues mucho se ha dicho sobre la supuesta relación que ella mantuvo con Jesucristo. En un afán por mostrar el lado humano de esta joven, el director Garth Davis —a quien recordamos por el filme “Lion”— llega este fin de semana a la cartelera con un drama bíblico en el que contará la vida de Magdalena desde un punto de vista biográfico. El guion es una adaptación del denominado “Evangelio de María”.

A través de una historia contada desde la perspectiva de María Magdalena (Rooney Mara), Davis presentará a una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida, la cual a pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, se atrevió a desafiar a su familia para unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret (Joaquin Phoenix).

“A través de este filme —titulado “María Magdalena”—, conoceremos quién es María; ella tenía una conexión con Dios, pero no encuentra la manera de expresarla, y cuando llega Jesús, él es la primera persona que entiende lo que ella siente”, explica Garth a lo que agrega Rooney: “Él valida sus sentimientos”.

La trama relata momentos claves en la vida de Jesús. ESPECIAL

Una historia milenaria con trama actual

La película se sitúa en Tierra Santa en el siglo I a.C. y sigue a una joven mujer que rechaza los convencionalismos propios de su época: desde el contraer matrimonio con un hombre elegido por su padre, hasta ir a contracorriente de la sociedad al dejar su pequeña aldea de pescadores y por ende, su familia, para unirse a un nuevo movimiento social.

Así, Magdalena se embarca en un viaje profético junto con otros 12 hombres, mejor conocidos como apóstoles, con Jesús de Nazaret como líder, quien promete un mundo diferente, por lo que ella, en la búsqueda de una nueva forma de vida, no duda en continuar con ellos. El grupo cada vez crece más y se vuelve más notorio, hasta que llegan a Jerusalén y se enfrentan con el destino de Jesús.

El elenco

Los personajes principales, ‘María Magdalena’ y ‘Jesús de Nazaret’, son interpretados por Rooney Mara (“A ghost story”, “Carol”) y Joaquin Phoenix (“Irrational Man”, “Puro vicio”) respectivamente. Cabe señalar que los actores son pareja en la vida real. Además, comparten elenco con actores de diversas nacionalidades: el británico Chiwetel Ejiofor (“12 Years a Slave”) como ‘Juan Bautista’, los franceses Tahar Ibrahim como ‘Judas’ y Ariane Labed (“Assasin’s Creed”) como ‘Raquel’; también está la israelí Shira Haas (“La casa de la esperanza”) como ‘Leah’.

En la alfombra roja del estreno de la película en Londres, la protagonista –Rooney- contó: “Para ser honesta, al principio dudé en interpretarla (a Magdalena), me asustaba, era una gran responsabilidad… En verdad fue por Garth, realmente quería volver a trabajar con él porque es un director único, por lo que supe que la historia estaría a salvo en sus manos y sabía que es una historia importante que quería que se contara. Una combinación de estas cosas me llevo a hacer el papel”, comentó.

Sobre la actuación de los protagonistas, su compañero de reparto Chiwetel Ejiofor señala: “Admiro mucho a Joaquin y a Rooney, crean una combinación muy emocionante”. “Cuando me preguntaba quién interpretaría a Jesús, sólo pensaba en Joaquin, él es uno de los actores más valientes que hay. Hablamos mucho al respecto. Tener un actor que pudiera interpretar a Jesús, con mucha humanidad, emoción y profundidad… Y Joaquin tiene todo eso de sobra”, agregó el director.

Datos para cinéfilos

• El guion fue escrito por Helen Edmundson (“An inspector calls”) y Phillippa Goslet (“How to talk to girls at parties”), ambas de considerable importancia en la escena de Reino Unido y también han sido nominadas a los premios Laurence Olivier en varias ocasiones.

• La película fue filmada en las mismas locaciones del sur de Italia donde se rodaron pasajes de “La pasión de Cristo” de Gibson.