Eiza González, quien durante la pasada entrega del Premio Oscar fue objeto de varios memes burlándose del vestido amarillo que lució durante la ceremonia, lamentó las críticas que circularon en internet.

A pregunta expresa, durante la apertura de una tienda de ropa a la que asistió como invitada de honor en la Ciudad de México, pidió mayor conciencia a la gente. “Entiendo el chiste. Me parece muy chistoso que todos nos llevemos, pero creo debe haber una conciencia del bullying y es importante que como sociedad tengamos más conciencia de que no nos podemos burlar siempre de todo el mundo porque eso (las imágenes) pasa a otros países, la gente lo ve y no lo toma como chiste, sino de cómo nos atacamos nosotros”, consideró.

El vestido que capturó la atención de internet. EFE / S. Khan

“Lo único que puedo hacer es ser lo más positiva posible, yo siempre me siento orgullosa de estar ahí (en EU) por logros propios, me ha costado mi trabajo”, agregó.

Refirió que fuera de eso todo salió increíble y estuvo en las listas de mejor vestidas. Durante la 90 entrega del Oscar, Eiza presentó una de las categorías portando el vestido amarillo de la firma Ralph Lauren.

En tierra estadounidense la actriz de 28 años ha protagonizado la serie From Dusk Till Dawn con Robert Rodríguez y participado en Alita: Battle Angel junto con Christoph Waltz y Baby driver, nominada la estatuilla dorada en tres categorías. En unos días, en España, arranca trabajos del filme Paradise hills, al lado de Emma Roberts (Somos los Miller).

JA