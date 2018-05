El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que todos los sufragios que se marquen a favor de la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, serán contabilizados como votos por “candidato no registrado” y sin ningún efecto legal.

El único impacto será para determinar la votación nacional válida emitida – que servirá para determinar los partidos que alcancen el umbral de 3 % necesario para conservar el registro- misma que será la emitida en favor de los partidos y del candidato independiente que queda con registro, excluyendo votos nulos, en favor de candidatos no registrados y los que reciba Zavala.

En el acuerdo aprobado, el INE resolvió que es imposible técnica y materialmente reimprimir las boletas electorales presidenciales para eliminar a Zavala y por ello realizará una amplia campaña de difusión respecto a que ésta renunció a la candidatura presidencial y que sólo hay 4 abanderados a la Presidencia con registro.

También se acordó reforzar la capacitación a los funcionarios de casilla para evitar errores en el llenado de documentación electoral.

“Con esta determinación se evita alterar los materiales de la capacitación y se evita también que la cantidad de votos nulos eventualmente se altere artificialmente, se inflacione artificialmente”, destacó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Hasta (el voto por) Cantinflas que ya no existe es voto por candidato no registrado para todos los efectos y consecuencias legales”, recordó Córdova al pronunciarse por esa salida jurídica.

La decisión se tomó con 10 votos en favor y uno en contra, del consejero José Roberto Ruiz -.quien se pronunció por declarar voto nulo el que reciba Zavala- pero con la advertencia del representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar, de que la modalidad acordada generará derechos a favor de la ex panista y ex abanderada presidencial.

La ley prevé que los votos por candidatos no registrados se escriban, con nombre completo, en el recuadro específico para candidaturas no registradas.

Así, si alguien quiere votar por Zavala debe poner su nombre en ese espacio, “no debe haber dos espacios, uno donde está su logo y otro no.

De la contrario “sería la primera vez que se aprueba la existencia de una candidatura no registrada desde antes de la elección y eso no sería válido ni adecuado”.

Además, agregó el panista, “le están dando derecho a poder ser votada en mejores condiciones que un candidato no registrado. Eso sí parece grave ¿qué pasaría si empieza una campaña de voto por esa candidatura no registrada? le estarían dando más derechos que a otro candidato no registrado y eso generaría ventaja e inequidad”.

Rechazó además que un voto pueda ser anulado su se cruza por Zavala y otro abanderado, pues sería reconocer la existencia de un candidatura que no existe.

“Si está marcado el cuadro de Zavala y por otro candidato –de partido o independiente- se considera voto nulo y eso no debe ser porque se está dando un efecto jurídico a Zavala, lo que no debería permitirse”, expuso al pronunciarse por no tomarlo en cuenta.

En el debate, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, rechazó la postura de Aguilar, del PAN, quien pidió que ante la imposibilidad de reimprimir las boletas, se oculte el logo de Zavala con una etiqueta o una marca, para que sea completamente inexistente, “se quiere exorcizar a Margarita como si no fuera un fenómeno político” dijo el morenista.

La larga discusión en el Consejo General del INE se debió a que si bien había acuerdo en no dar efectos jurídicos al voto por Zavala, éstos deben registrarse en varios documentos electorales, en las actas de casilla, en los cuadernillos de operaciones, en las Actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y en el sistema de registro de actas, además de las actas de los cómputos distritales, lo cual podría generar confusión.

La consejera Pamela San Martín sintetizó la forma en que se registrará el voto por Zavala en la documentación electoral que deben llenar los funcionaríos de casilla y con el fin de facilitar la capacitación.

En casilla, se deberá registrar en las actas lo que marquen las boletas –si hay un voto por Zavala, se registrará en el acta-. Si la boleta está marcada en 2 o más emblemas en los que no aparezca el mismo candidato, es voto nulo y así se registra en acta del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en la que también se asentará el contenido del acta incluido el rubro de Zavala.

En pantalla, en el espacio de Zavala se pone marca que indique que la candidatura se canceló y en el Sistema de Registro de actas, igual que el Acta PREP.

Para realizar la sumatoria, los votos por Zavala se contabilizarán como voto por candidatos no registrados. En los cómputos distritales, se asentarán los datos igual que en el Acta PREP y en el espacio de Zavala se indica que es una candidatura que se canceló.

Pero para todos los efectos jurídicos se da el tratamiento de una candidatura no registrada

ml