El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, aseguró que una de las mayores amenazas para la democracia es que los ciudadanos voten “por un loco”.

Al participar en el foro #RecuperaTuFuturo. Una propuesta de la Juventud para el País, Rodríguez Calderón respondió preguntas de jóvenes de toda la República que fueron enviadas por video. Al contestar cuáles eran los riesgos externos e internos para la democracia, aseguró: “La mayor amenaza es votar por un loco. También la amenaza son los huevones de México y eso enferma. Si la gente no tira hueva y se pone a chambear, México será grandioso, pero los gobernantes creen que son Santoclós, eso es la verdadera amenaza”.

Al salir del Frontón México, donde se llevó a cabo el foro, El Bronco rechazó que se refiriera a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

“No lo sé, yo dije que no deben votar por un loco, ahí que la gente lo interprete. Yo dije que el riesgo que existe es que en México se vote por un loco, entonces la gente tiene inteligencia y sabrá escoger”.

La muerte de Artemio Cruz. En el foro organizado por Grupo Salinas y la organización Kybernus, Rodríguez Calderón reveló que además de ser un asiduo lector de El libro vaquero, su obra literaria favorita es La muerte de Artemio Cruz , del escritor Carlos Fuentes.

“Un libro que me gusta mucho es La Muerte de Artemio Cruz. Es un libro extraordinario, lo he leído muchas veces. La gente me hace bulla porque cree que nomás leo El libro vaquero, ese lo leo cada semana, porque me alienta a ser El llanero solitario”.

El Bronco explicó que Artemio Cruz es un personaje de la revolución con ideales de libertad y de que la gente reciba lo que dicen hoy los partidos políticos, que van a cambiar al mundo, pero no dicen cómo.

“Haz de cuenta [que] estoy leyendo a ese personaje, que se pervierte, que asesinó, se quedó sin familia y murió solo. En su lecho de muerte imaginó otra cosa, y al final del día eso es lo que estamos viviendo en México”.

Dijo que uno de sus políticos más admirados es el ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien no sólo cambió un sistema político, sino que también cambió la actitud de sus conciudadanos.

“Cuando la gente cree que el gobierno tiene que hacer todo, Nelson Mandela llega y sufre las consecuencias de su rebeldía, pero esas consecuencias [lo] tienen hoy [en el] mundo como un ejemplo. Este hombre es un ejemplo no sólo para su país, sino para el mundo, por su resistencia, su capacidad, [de] quedarse sin familia inclusive”.

Señaló que en un país como México, que tiene problemas, alguien tiene que salir al frente y pagar las consecuencias para que la gente despierte y reaccione.

Dijo que el ejemplo de Mandela se puede aplicar en nuestro país venciendo a la partidocracia.

“Yo quiero jubilar a los partidos, a los políticos mandarlos a su casa, pero sin pensión, que se rectifique, mandarlos a un centro de adicciones para rehabilitarlos”.

Al finalizar su participación, Rodríguez Calderón recibió de mano de los integrantes de Kybernus las 50 propuestas de la iniciativa #RecuperaTuFuturo que buscan una nueva visión de país.

El Bronco les dijo que le hicieran entrega de las más de mil 600 propuestas que recabaron para hacerlas suyas en su campaña rumbo a la Presidencia.