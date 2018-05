[email protected]

El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, estableció que aunque en México hay violencia y asesinatos tanto de candidatos como de actores políticos, esto no se ha generalizado a tal punto que sea imposible realizar elecciones democráticas.

“Ciertamente existe temor y entiendo el clima que impera en las elecciones que se realizan aquí, pero con base en las discusiones con las autoridades electorales, creo que han tomado conciencia y actuado, han tomado los pasos necesarios para que la gente pueda ejercer sus derechos democráticos y votar”, planteó.

Hay, dijo, naciones en las que la violencia no permite ejercer un voto, “en algunos países se han pospuesto las elecciones, pero en México no veo, con base en lo que he escuchado, dificultades (…), pero hay que estar conscientes de esa violencia y no hay que perder de vista que hay que tomar medidas para reducirla y proteger a los votantes y a los candidatos. No hay que generalizar, no diría yo que México no puede celebrar elecciones”, planteó.

Annan concluyó ayer su estancia en México, durante la cual se reunió con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el presidente Enrique Peña Nieto y con los líderes de los nueve partidos políticos, además de los coordinadores de campaña de los cuatro candidatos a la Presidencia.

A éstos les planteó, la noche del martes, que son corresponsables del éxito del proceso electoral y los llamó a no actuar como enemigos, sino como rivales, para no contribuir a un ambiente de violencia.

Que gane quien gane, les dijo, todos colaboren para recuperar la paz en el país, pues eso no depende sólo de la acción policiaca del Estado, “todos se van a necesitar para combatir a la violencia”, por lo que se congratuló de que el tema no se haya politizado.

En el cierre de su visita, el también presidente de la Fundación Kofi Annan presentó el reporte final de la Conferencia Integridad Electoral en América Latina y expuso que sin integridad electoral se corre el riesgo de que quien gane las elecciones carezca de legitimidad y eso abrirá el camino a la discordia, así como a la violencia.

Cuestionado sobre el riesgo de que ante la baja participación electoral, el rechazo a los partidos y la desconfianza en los políticos, así como en las instituciones, en México se elija a un populista o autoritario, que en cualquier país puede ocurrir.

“A veces hay mucha apatía, pero la posibilidad de que un populista surja de una elección existe y ha sucedido en varias partes del mundo”.

Por eso recomendó a los medios de comunicación propiciar el debate informado, no promover noticias falsas que pueden llegar a afectar una elección y, a los jóvenes sobre todo, les demandó participar e informarse.

“Las elecciones a veces nos dan sorpresas a todos, ha habido resultados sorpresivos en varios países del mundo. [Pero] lo más importante es que los candidatos puedan expresar sus puntos de vista y que la población decida y vote”.

Debe ponerse énfasis en analizar los programas, dijo, “hay que enfocar sus preguntas en eso, en inseguridad, violencia, qué ofrece, no dejen que se salgan con la suya, en ofenderse y distrayendo de los temas de interés. El precio de la democracia es la constante vigilancia, es necesario atender a los debates y si participan votando, pueden elegir al candidato correcto”.