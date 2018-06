El expresidente Vicente Fox ha criticado el “populismo” de Andrés Manuel López Obrador y alertado de los peligros que puede tener un régimen con ese perfil. Pero en 1999 no pensaba lo mismo. “Si el populismo es la responsabilidad social, entonces soy el más populistas de los populistas” declaró entonces a la revista Proceso, cuando buscaba la candidatura del PAN a Los Pinos.

La entrevista fue realizada por el reportero Elías Chávez en León, Guanajuato, y publicada el 15 de marzo de 1999 en Proceso.

En la entrevista, el reportero le recordó al entonces gobernador de Guanajuato y aspirante a la candidatura presidencial del PAN que “Castillo Peraza —líder moral del PAN— decía que el populismo de derecha era peor que el populismo de izquierda”, a lo que Fox respondió: “Si populismo quiere decir compromiso con el pueblo, responsabilidad social, garantizar oportunidades básicas, mínimas, para que cada ciudadano y cada familia tengan desarrollo personal, desarrollo humano, sí que soy populista. Soy el más populista de los populistas”.

19 años después el mandatario parece haber cambiado de opinión. Hace apenas unos días, publicó un video en su cuenta de Twitter dirigido a empresarios y profesionistas y en contra de Andrés Manuel López Obrador en el que les pide que no se queden callados y expresen lo que consideran que es bueno para el país: “no al populismo, no al engaño, no a la demagogia” dice el expresidente.

De manera similar, en abril de este año publicó un tweet en el que escribió: “Realmente no es para dar risa. Nuestro país está de por medio. Juntos hagámoslo viral!! Juntos podemos evitar una tragedia. Juntos, votando, entregaremos a nuestros hijos un pais sin populismo,mentira y demagogia. En este MX nuestros hijos crecerán con dignidad y oportunidades!”.

Vicente Fox fue el candidato de la coalición Alianza por el Cambio integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ganó la elección presidencial con 42.52% de los votos, frente a sus contrincantes Francisco Labastida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 36.11%; y Cuauhtémoc Cárdenas de la Alianza por México conformada por el Partido Revolucionario Demócrata (PRD), Partido del Trabajo (PT), Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y el Partido Alianza Social (PAS) con un 16.64%, Gilberto Rincón Gallardo del Partido Social Demócrata (PSD) con 1.58%, Manuel Camacho Solís del Partido Centro Democrático (PCD) con .55% y Porfirio Muñoz Ledo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) quien recibió .42%.