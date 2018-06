La segunda parte del video en el que se parodia a Andrés Manuel López Obrador y se cuestiona su salud y capacidad, por edad, para gobernar, comenzó a circular en redes sociales.

La escena ya no es ahora la de un hombre canoso que se empeña en conducir un auto, sino un consultorio en el que la supuesta hija se queja ante el doctor de la enfermedad degenerativa de su familiar, lo que lo haría “peligroso” para algunas cosas.

“A la gente cuando ya no está en condiciones la botan y porque pueden llegar a hacer cosas muy peligrosas, para todos”, dice el médico tras oír los síntomas del personaje.

#tienesqueverlo Circula ya el spot continuación del hombre mayor queriendo manejar. Ahora, sin volverlo a mencionar, reaparece “@lopezobrador_ en el médico para cuestionar su estado de salud… pic.twitter.com/Pqfea3ns7O — Campaigns&Elections (@CE_Mexico) 5 de junio de 2018

En el video, de 1 minuto y 17 segundos aparece la escena de un consultorio y un hombre canoso sentado en una cama de exploración -visto de espaldas- que hace ademanes, como dirigiéndose al público, en un mitin.

En el diálogo entre la mujer y el médico se expresa la preocupación por la conducta del adulto mayor.

-Mire doctor, así se la pasa todo el tiempo y luego repite y repite las cosas pero realmente no está diciendo nada- dice la mujer, mientras el paciente hace señas con la mano, como dirigiéndose a alguien.

-Eso es algo normal, responde el médico.

-¿Ve doctor?

-El señor todavía es capaz de hacer muchas cosas pero obviamente ya no está en condiciones.

-Pues si doctor, pero es que es muy necio.

-Yo siempre le digo a los familiares que tienen que tener muchísima paciencia, sobre todo regalarle mucho amor.

-A veces repite cosas que dice hace 6 años a veces hasta 12 años.

-Así pasa, tranquila, vamos a hacer algo. Yo la felicito señora porque a la gente cuando ya no está en condiciones la botan y porque pueden llegar a hacer cosas muy peligrosas, para todos.

-¿Para todos?

-Así es, hay que tenerlo vigilado pero…

“Si alguien ya no está en condiciones quiérelo y respétalo pero no pongas el futuro de tu familia en sus manos” concluye el promocional, que a diferencia del primero no fue compartido en Twitter por Javier Lozano, coordinador de voceros del candidato presidencial de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade.

ml