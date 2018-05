José Antonio Meade afirmó que no se pueden tener cuerpos armados irregulares que abusan de la comunidad.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el candidato de la coalición Todos por México subrayó que se busca una seguridad real en donde la ley no se negocia.

“Hoy donde vemos policías comunitarios donde hay autodefensas es porque no hay ni ley ni estado, no se puede construir sobre un pacto de no agresión con los crimínales, no podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación, en esta elección hay que hace una una pregunta con toda seriedad, qué queremos, cuerpos armados irregulares que abusan y están lastimando a la sociedad, lo que queremos es una seguridad real que llevemos el respeto a la ley donde hoy no llega, la ley no se negocia, el estado no se rinde y de eso estamos hablando en esta elección”, subrayó.



En el Parque Deportivo Solidaridad en la capital tamaulipeca, Meade Kuribreña urgió a tomar cartas en el tema de seguridad .

No se deben ofrecer condolencias, puntualizó, sino resultados.

Desde el segundo debate, Meade se enfrascó con la ex policía comunitaria, Nestora Salgado, a quien acusa de ser secuestradora.

