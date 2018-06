CDMX.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, aclaró que de ganar la contienda presidencial el 1 de julio, no busca incluir en su gabinete al ex presidente del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, ni a Santiago Levy, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“No es cierto. El que está ya propuesto para secretario de hacienda es Carlos Urzúa y él es el responsable de todo el manejo de la política económica, y él va a ser el próximo secretario de hacienda”, dijo López Obrador.

Tras una reunión privada con empresarios, el tabasqueño negó que haya conversaciones con ellos para ese tema.

