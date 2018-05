El PRI advirtió que Nestora Salgado García, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado de la República, mintió al Instituto Nacional Electoral (INE), al que no informó que tenía doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, lo que la hace inelegible al cargo.

Por tanto, el PRI impugnará la candidatura de Salgado García ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no sólo por no cumplir con los requisitos de ley para llegar al Senado, sino por enfrentar procesos penales pendientes, anunció la consejera del Poder Legislativo ante el INE, y diputada priísta, Mariana Benítez Tiburcio.

En sesión del instituto, el representante del Revolucionario Institucional ante el INE, Morelos Jaime Canseco, recordó que el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para acceder al Senado se requiere asegurar la identidad y lealtad al Estado mexicano, lo que no es el caso de quienes poseen doble nacionalidad.

Por eso “vamos a obtener la certificación de los expedientes de registro de esa candidatura”, dijo Canseco Gómez.

Benítez Tiburcio recordó que no se sabía que Nestora Salgado García tenía doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, sino hasta la semana pasada en que en entrevista reconoció que invocó su nacionalidad estadounidense para demandar la asistencia consular al momento de cualquier detención.

“No sólo hay una falta de sensibilidad con víctimas del secuestro, sino que es doblemente inmoral postularla, no sólo por enfrentar procesos penales abiertos y tener señalamientos de 48 víctimas, sino por mentir al Instituto Nacional Electoral y no cumplir los requisitos de ley.

“Mintió a la autoridad electoral, el INE no sabía esta calidad de doble nacionalidad y al momento de revisar si cumplía los requisitos desconocía esta información y lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para estos cargos se exige que renuncien a otra ciudadanía a un país extranjero”, dijo la legisladora tricolor.

Es doblemente cuestionable esta candidatura, no sólo por lo que ha señalado José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza, que es inmoral que se postule a alguien señalado de esos delitos, sino por no informar a la autoridad electoral sobre su doble nacionalidad.

El consejero Benito Nacif reconoció que el INE no fue informado por Salgado García de su doble nacionalidad y no hubo nadie que promoviera una queja al respecto, por lo que el tema no fue valorado al darle el registro.

El INE aún podrá pronunciarse al resolver la validez de las elecciones, en julio, o antes si el TEPJF resuelve un recurso que ya fue presentado contra la activista.