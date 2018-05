[email protected]

Nestora Salgado García, candidata plurinominal al Senado de la República por Morena, demandó por daño moral al aspirante presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, luego de que la calificara de secuestradora en el segundo debate presidencial.

La ex lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, acudió al Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, donde pidió al abandero de la coalición Todos por México que “ya no siga difamando” y que se retracte, porque en 2016 fue absuelta de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y robo de armas de fuego.

“Es una ofensa lo que está haciendo [Meade], porque el juez federal y el local resolvieron en mi favor. No se vale que estén haciendo esto para juntar votos; yo no me tengo que subir encima de alguien más y difamar para que alguien me regresé a ver a mí”, dijo.

Acompañada de sus abogados, Nestora advirtió que no renunciará a su candidatura, sino que la defenderá “con uñas y dientes”, porque fue declarada inocente.

“Ahora que ya soy candidata al Senado, ahora avientan a todos los perros al ataque para bajar mi candidatura, porque no les conviene que Nestora llegue al Senado, porque con Nestora viene la voz del pueblo y eso no lo van a soportar nunca”, afirmó.

Susana Mercado, su abogada, dijo que la fiscalía apeló tres procesos contra su cliente, pero no hay pruebas nuevas, puesto que las presuntas víctimas “nunca se van a presentar a proceso porque los testimonios son falsos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que en los casos que siguen pendientes, la fiscalía los apeló “como por decir: ‘no los vamos a dejar morir’, pero no están aportando ninguna prueba nueva” desde hace dos años.

Aseguró que no ha habido ninguna notificación por esos tres procesos y están estáticos. “No hay material para que el juez pueda evaluar. En realidad nunca se presentaron las personas, no hay ningún documento que acredite que Nestora Salgado es culpable de uno solo”.