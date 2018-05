El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, pidió a los partidos políticos y sus candidatos, no involucrarse en el proceso de reconstrucción.

“Que esto sea una interacción eminentemente ciudadana con el Gobierno, ahorita estamos para eso, para ejercer actos de Gobierno a favor de las personas que han sido afectadas, no para generar una distorsión o generar una confusión o una mal información bajo una visión partidista. Creo que no es una visión legítima, no es un medio lícito el lucrar o el utilizar el tema de la reconstrucción para un fin partidista.

“No es un llamado, es un mensaje y una forma de pensamiento, y lo expreso a todas y a todos los que tengan la oportunidad de escucharme. Es para todas y todos las personas que están tanto en los partidos, como en el proceso electoral”, enfatizó.

En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno reiteró que el acuerdo al que se llegó con los damnificados que bloquearon ayer la Calzada de Tlalpan, es que este viernes la Comisión para la Reconstrucción integre a 36 inmuebles que resultaron dañados durante el sismo del 19 de septiembre, para que sean beneficiarios de los 2 mil millones de pesos a fondo perdido.

“Va a sesionar la Comisión y voy a pedir que se autorice la disposición de los 2 mil millones de pesos para que se atiendan estos 36 edificios más todos los edificios que han sido afectados en cuanto a su estructura y que tienen que ser rehabilitados y/o demolidos y vueltos a reconstruir”, precisó.

José Ramón Amieva indicó que la fórmula y los montos que tocarán a cada uno de los inmuebles se definirá la próxima semana. “De los 2 mil millones que están ahí no se va a pedir ni un solo centavo de regreso”, agregó.

Respuesta a Sheinbaum

La candidata común de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum pidió al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva “que deje de hacer campaña” para la candidata del Frente PRD-PAN-MC, Alejandra Barrales.

Entrevistada luego de una reunión con alumnos de la Universidad La Salle, Sheinbaum Pardo insistió en que el jefe de gobierno apoya al Frente desde su cargo.

“Todo su gobierno está haciendo campaña por Barrales, él está haciendo campaña”, reviró la ex jefa delegacional en Tlalpan cuestionada sobre si las actividades públicas del mandatario capitalino violan la veda electoral.

cg