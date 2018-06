La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió bajar del aire spots de radio y televisión pautados por el PRI en Puebla, por incurrir en violencia política de género en contra de la candidata al gobierno de la entidad, Martha Erika Alonso, postulada por PAN y PRD.

El spot retirado parodia el cuento de Blanca Nieves, en que una bruja consulta a su espejo para saber el futuro, estrategia que fue usada por el PRI para establecer que si gana Alonso quien gobernará es su esposo, el ex mandatario local Rafael Moreno Valle, del PAN.

“¿Espejito, espejito, quien va a ser el próximo gobernador?” pregunta en el promocional una supuesta imagen de la abanderada, a quien responde un presunto Moreno Valle: “yooo….perdón, los dos”.

“Que no te platiquen cuentos, votar por Martha Erika es reelegir a Moreno Valle” remata el promocional de televisión y también el de radio, mismos que además carecen de identificación sobre el partido emisor, lo que es otra anomalía.

Se acordó el retiro del spot por mayoría de dos votos, y en la discusión los consejeros Benito Nacif –quien no estuvo a favor- y la consejera Pamela San Martín –quien tiene voz pero no voto en la Comisión- argumentaron que no hay violencia política de género.

San Martín indicó que el nepotismo es un tema de interés público que debe estar en el debate y una mujer puede formar parte de un contexto de nepotismo. En este caso “tengo la impresión de que no es por su condición de género” que se cuestiona si su mandato sería continuidad del pasado, estableció.

“¿No se puede discutir este tema porque es mujer?, ¿La señalan por ser mujer o por ser familiar de Moreno Valle? Tengo la impresión que no es por su condición de género” expuso.

Explicó que no hay razón para permitir ese tipo de cuestionamiento sólo cuando se trata de hombres “decir si votas por Yunes hijo estás votando por Yunes padre ¿eso si lo pueden decir porque son hombres?…”, cuestionó.

La consejera Claudia Zavala expuso que a su juicio “al decir vas a elegir a Moreno Valle, eso invisibiliza a la candidata” de quien no se dice ni su nombre y no deben reproducirse ese tipo de estereotipos.

Mientras, el secretario técnico de la Comisión, Carlos Ferrer, indicó que hay una “violencia simbólica” en el spot, por lo que se acredita la falta.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión, planteó que el problema son los estereotipos.

“Están usando una imitación del cuento de Blanca Nieves, la bruja y el espejito y aparentan que Martha Ericka es la bruja que le pregunta al espejito mágico ¿quién va a gobernar? y aparece la foto de Moreno Valle diciendo yo. Y dice ella ¡¿cómo?¡ y ya dice Moreno perdón mi vida…”.

“Con eso están repitiendo estereotipos de que las mujeres no pueden acceder a cargos de elección si no es través del vínculo con un hombre. Ni siquiera se refieren a la candidata por su nombre”.

“Si quieren hablar de nepotismo pueden hacerlo pero no reproduciendo estereotipos de género, no lo deberíamos de permitir”.

Hago –agregó- “un llamado al PRI de que estas cuestiones no las puede seguir fomentando y que vea como hacer sus spots y dirigir sus mensajes y sobre todo en Puebla donde muchos estudios han reflejado que es un estado donde hay misoginia, machismo y cuestiones en contra de las mujeres están a la alza.

“Y con este tipo de spots, claro que lo saben y lo utilizan para lograr ese efecto que se busca invisibilizar a la candidata y saben que en ese tipo de población ese mensaje va a tener aceptación desafortunadamente y por eso no lo podemos permitir”, advirtió la consejera presidenta.