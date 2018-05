Iguala, Gro.- Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que al ganar la Presidencia de la República, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se hagan cargo en su totalidad de la investigación de los estudiantes.

En un mitin en Iguala, donde hace 44 meses desaparecieron los jóvenes, los familiares subieron al templete donde el tabasqueño daba un mensaje.

Al finalizar, tomaron el micrófono y lanzaron dos preguntas a López Obrador: ¿Qué piensa del caso Ayotzinapa? y ¿Cuando usted llegue a la presidencia a qué se compromete con estos 43 padres de familia?

La respuesta fue concreta: “Se va a crear una comisión de la verdad pero la dirección de ese proceso de búsqueda y conocimiento de lo que sucedió y saber toda la verdad va a estar a cargo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la ONU, porque el que no la debe, no la teme, no tenemos nada que ocultar”.

Y agregó: “Queremos que vengan los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, voy a solicitarlo formalmente para que la ONU se haga cargo de toda la investigación y lo más pronto posible se conozca toda la verdad y se haga justicia”.

Cristina, madre de uno de los normalistas, Benjamín Ascencio, advirtió que se ha acordado visitar a todos los candidatos a la presidencia porque no han tenido justicia y “No hemos tenido respuesta de parte del gobierno y el gobierno se ha burlado de nosotros”.