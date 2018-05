San José de las Raíces, Galeana, Nuevo León.- El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, expresó su preocupación por la candidata de Morena al Senado, Nestora Salgado, ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, llegue al Congreso de la Unión.

“Si me preocupa por eso hay que exigirle a la autoridad que actúe rápido. No puede llegar a los Congresos gente que haya agredido o usado la Fuerza de la violencia para resolver los problemas de las comunidades eso no debe pasar en México”, aseguró tras un mitin en su natal Galeana ante miles de simpatizantes.

En entrevista, Rodríguez Calderón dijo que si la justicia encuentra que Salgado violó la ley debe ser sancionada y castigada.

Hoy la Fiscalía General de Guerrero apeló el auto de libertad que hace más de dos años jueces federales le otorgaron la ex comandante de la Policía Comunitaria.

Ello luego de que en el segundo debate, el candidato presidencial del PRI, PVEM, y Panal, José Antonio Meade, reclamó al candidato de Morena, Andrés Manuel López, que hubieran incluso a Nestora Salgado en sus listas para el Senado.

Rodríguez Calderón expresó que todas las personas que han estado bajo un proceso judicial deben ser investigadas, si buscan llegar al Congreso.

“A mi me están investigando y no digo nada. Samuelito (García) me trae en friega que si los procesos, que si las credenciales, que si los funcionarios, yo tengo que ser sometido el ejercicio de la ley, ella también debe ser sometida al ejercicio de la ley, como cualquier persona de este país”, dijo.