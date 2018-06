Zapopan, Jal.- Hoy más que nunca, hoy cuando el gobierno federal reinicia una campaña de “ataques y mentiras”, a base de “calumnias”, no me rendiré, dijo el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

En un evento de mujeres denominado “Nosotras por la Paz”, el panista sostuvo que estos nuevos embates son por haber hablado con la verdad en la Universidad Iberoamericana, cuando externó que considera que el presidente Enrique Peña Nieto, “ha sido corrupto”, y que él no “está dispuesto a un pacto de impunidad, ni hacer tapadera de nadie”.

“Hoy lo reitero: no habrá venganza, pero sí va haber justicia, quien haya cometido actos de corrupción tendrá que pagar las consecuencias y sé que por decir esto, los ataques no van a parar. Me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero estar aquí me da fuerzas”, exclamó.

En el auditorio Telmex del municipio, Anaya aseguró que con la fuerza de las mujeres logrará la transformación que tanto necesita el país y así lograr la paz que tanto demanda la sociedad.

“La paz es justicia, es libertad, es felicidad. Yo quiero paz para Jalisco, y para México. Yo quiero ser presidente para servir a México, no para servirme de él”, externó.