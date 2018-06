[email protected]

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, prometió que la capital volverá a ser la ciudad más segura de todo el país, y para ello, aseguró que “no perdonará ni se pondrá de rodillas ante la delincuencia”.

“Está claro qué vamos a hacer. A diferencia del otro proyecto, no vamos a dialogar con la delincuencia, no vamos a plantearles el perdón, sería como ponernos de rodillas ante ellos. Vamos a trabajar con toda contundencia, con toda firmeza para recuperar el orden y la seguridad en las calles de la Ciudad”, enfatizó.

Durante un foro con candidatos a la jefatura de Gobierno organizado por EL UNIVERSAL, Barrales Magdaleno reconoció que la administración de Miguel Ángel Mancera no tuvo como prioridad la seguridad. A la pregunta que realizó la columnista Ana Paula Ordorica sobre qué falló en materia de seguridad en la capital del país, Barrales respondió: “Al no convertirlo en una prioridad lo dejamos en otro nivel y hoy nos damos cuenta que siempre debió haber sido una prioridad”.

También señaló que hay otras políticas que puso en marcha las cuales deben ser revisadas, más no canceladas, como las fotomultas y los parquímetros.

Ana Paula Ordorica, Raúl Rodríguez Cortés y Salvador García Soto, colaboradores de esta casa editorial, plantearon a la candidata sobre la necesidad de sacar al Ejército a las calles de la Ciudad, su política de movilidad y las posibilidades que tiene de ganar aún y cuando las preferencias la colocan en segundo lugar.

La abanderada del Frente aceptó que el narcotráfico opera en la Ciudad, dijo que se ha convertido en una zona de consumo y no sólo de paso de la droga. Tampoco perdió oportunidad en señalar que fueron algunos delegados quienes “le dieron la llave” al crimen organizado, como fue el caso de Tláhuac.

A pregunta expresa del periodista Raúl Rodríguez sobre si es necesaria la presencia del Ejército, respondió: “No, nunca he creído que sea a través de esas medidas como lo tengamos que hacer.

“Insisto, es un asunto donde en esta Ciudad siempre hemos luchado porque los uniformados cumplan con su función, está claro que hoy el Ejército está en las calles de muchos lugares de la República porque han claudicado los policías, porque han abandonado esa tarea, nosotros no la vamos a abandonar”, externó.

Contra la inseguridad

Barrales Magdaleno enfatizó en que los problemas de inseguridad en la capital no se resuelven “levantándose a las siete de la mañana y teniendo un gabinete para tomar café y que nos escuchen, esto se resuelve entendiendo claramente de qué estamos hablando, de qué manera impacta”.

Afirmó que se trata de un tema para el que cuenta con un plan maestro que considera el fortalecer y mejorar las condicionales salariales de los policías, crear un centro de monitoreo del transporte, el primer registro de delincuentes con bases de datos de ADN, y recomponer el tejido social, entre otras acciones.

“Estoy convencida que si hoy hay un lugar en el país que puede darle el giro y ganarle la batalla a la delincuencia, ese lugar se llama Ciudad de México. Sin duda tenemos todo para hacerlo: la fortaleza institucional, el tamaño de la policía, las condiciones geográficas, el recurso humano, el nivel de escolaridad de nuestros niños. Sí hay condiciones difíciles, pero sin duda en mejores circunstancias que las que prevalecen en otros lugares”, indicó.

Salvador García Soto, autor de la columna Serpientes y Escaleras, denunció que “Miguel Ángel Mancera abandonó la seguridad de la Ciudad y en ello los capitalinos están pasando factura al PRD”.

A lo cual, la candidata reviró: “Yo estoy convencida que hay una gran deuda en la Ciudad y esa deuda, la acabo de reconocer, no es algo que de repente guste, ni a propios ni a extraños, hoy hay una deuda grande que tenemos con la seguridad. Es un tema que hay que trabajar, le fallamos a la gente, los gobiernos le fallaron a la gente en este sentido y ahí es donde está mi compromiso primordial”.

Esteban Román, subdirector de Opinión de EL UNIVERSAL, recordó que en reiteradas ocasiones, Mancera culpó al nuevo Sistema Penal Acusatorio por la situación de inseguridad en la Ciudad, sobre ello, la perredista precisó que la falla ha estado en la falta de capacitación de los ministerios públicos, así como en el incumplimiento de los protocolos que dispone este mecanismo.

Fin a las “arañas”

Alejandra Barrales Magdaleno detalló que su proyecto de gobierno estará basado en un plan maestro con cinco ejes: visión a largo plazo, coordinación metropolitana, ciudad menos desigual, nueva relación entre ciudadanos y autoridades, y Estado de Derecho.

Reiteró que priorizará el desarrollo de la zona oriente con el uso de los terrenos que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los cuales se construirá una segunda ciudad universitaria y un Bosque de Chapultepec.

“En mi gobierno está claro que vamos a poner por delante la zona oriente de la Ciudad; será el nuevo polo de desarrollo económico y estas casi 800 hectáreas [del aeropuerto] se convierten en una excelente oportunidad.

“Ahí he planteado una ciudad universitaria dos, que no quiere decir que vamos con la UNAM nada más, vamos a trabajar con el Politécnico, con la UAM (…). Porque los jóvenes, está claro que lo que quieren es eso, nosotros no les estamos vendiendo espejitos, nosotros no estamos planteando universidades fondeadas por los diputados de ningún partido y que después les otorguen certificados que no solamente no les generen, no les garanticen empleo, incluso estigmaticen a muchos de ellos”, indicó.

La periodista Ana Paula Ordorica afirmó que “el tema de movilidad es el ejemplo perfecto de lo que hizo mal el actual Gobierno, pues se impusieron programas como las fotomultas y los parquímetros, sobre los cuales hay poca transparencia”.

Respecto de las fotomultas, la ex presidenta nacional del PRD precisó que se trata de un programa con el cual se ha logrado disminuir 25% los accidentes automovilísticos, por lo cual debe de mantenerse, pero modificarse en cuanto al esquema de cobro de la sanción y ejecución de dichos recursos.

“Si esto nos está permitiendo salvar aunque sea un vida, justifica su presencia. ¿Qué creo que es importante revisar y en todo caso, quitar, cambiar? Lo que tiene que ver con la sanción. Creo que es muy importante el tema económico, la gente lo que reclama es no saber qué pasa con su recurso, a dónde se va el dinero de las fotomultas, qué están haciendo, esa parte la tenemos que revisar”, prometió.

La candidata del PRD-PAN-Movimiento Ciudadano también se comprometió a revisar la operación de los parquímetros, así como eliminar la colocación de las “arañas”.

“He dicho que esas hay que revisar qué pasa con el contrato, pero mi planteamiento es quitarlo, la policía la tenemos que quitar de andar persiguiendo a las ‘arañas’ y lo que necesitamos es que estén cuidando a la gente”, apuntó la frentista.

Sheinbaum no es AMLO

A 24 días de que se lleven a cabo las elecciones en la Ciudad de México, Alejandra Barrales se mostró confiada en que el voto útil de los capitalinos la llevarán a ocupar la jefatura de Gobierno. Asegura que sus propias encuestas la colocan tan sólo cuatro puntos por debajo de la ex delegada de Tlalpan y actual candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Partido Encuentro Social), Claudia Sheinbaum.

“Lo cierto es que en cualquier escenario hay una suerte diferente entre lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa en la Ciudad de México, por varias razones: la primera es que la candidata de Morena no es Andrés Manuel [López Obrador], inevitablemente aunque ella haga todo por parecer que sí es Andrés Manuel, no lo es , y para bien o para mal, para lo que cuente es así y eso la gente lo sabe, es real que hay una distancia muy corta entre mi candidatura y la de la candidata de Morena y eso a mí me da la convicción de que tenemos todo, hay todas las condiciones para ganar este 1 de julio.

“Yo estoy convencida que vamos a sentir cada vez más el voto útil que siempre está presente en los procesos electorales de la Ciudad, la gente sabe que la única candidata que puede ganarle a Morena en esta Ciudad soy yo y será una decisión de la ciudadanía con qué proyecto quiere caminar. Esta Ciudad se identifica por el voto cruzado, por el voto útil”, sentenció.

Barrales Magdaleno insistió en que las elecciones “se ganan con votos, no con encuestas”. Advirtió que Morena sabe de lo cerrado que están las preferencias, por ello opta por la victimización y el encono.

“Morena ha hecho una práctica de la victimización, Morena lo que ha hecho —lo están haciendo hoy con el Zócalo, por ejemplo, donde están queriendo hacer un conflicto por la plaza, para quién la ocupa para el cierre de campaña—, es parte de lo que nosotros tenemos que evitar que suceda, yo voy a cooperar con todo lo que esté a mi alcance para que esta sea una jornada pacífica, una jornada donde lo más importante es que se respete la voluntad ciudadana”, dijo.

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente pidió un voto de confianza: “Yo no he gobernado, eso está claro, a mí la gente no me puede decir que he fallado gobernando. Quien sí ha gobernado ya está claro que sí ha fallado y no tiene la capacidad para resolverle problemas a la gente”, concluyó la perredista.