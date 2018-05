El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los empresarios que califica como la mafia del poder, que aunque no se irán al destierro, ni serán perseguidos, sí dejarán de ser los amos de México.

Sin mencionarlos, al concluir un mitin en este puerto, López Obrador dijo a ese grupo que deben estar tranquilos ya que no actuará de manera autoritaria.

“No es mi fuerte la venganza, va a haber justicia, no los vamos a perseguir, no va a ser un acto autoritario. Yo no odio a nadie, a mi me mueve el amor y yo sé lo que es el perdón.

“No estoy luchando por la ira que tengo, no, estoy luchando por las convicciones, por los ideales que tengo, no vamos a perseguir a nadie de la mafia del poder, no se van a tener que ir al destierro. La única cosa es que se les va a hacer a un lado, ya no van a ser ellos, los amos de México”, afirmó.

Ayer, Germán Larrea, dueño de Grupo México, envío una carta a sus colaboradores, inversionistas y trabajadores, advirtiéndoles sobre el riesgo de un gobierno populista.