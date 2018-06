El periodista Pedro Ferriz de Con señaló en un vídeo, “no AMLO, no Meade si Ricardo eso es lo que concluyo, sé que tendré muchas críticas pero no me importa”.

En un clip que compartió el día de hoy en sus redes sociales, el periodista aclaró que no está trabajando para otro, pero “sé que hay millones de mexicanos que quedaron con la idea, de si ya no iba a la boleta porque no me dejaron por quien votar”.

También dijo que “no quiero a AMLO, y me adhiero a todos los empresarios que se han pronunciado en contra del populismo. No quiero a Meade porque es un hombre que dice no es lo que es, o al revés dice que es lo que no es. Me queda Ricardo Anaya, ya no hay tiempo que perder, ya no hay una vuelta atrás esos son los candidatos”, señaló.

A continuación, expresó “pienso que debemos votar por él, si es que queremos salvar el curso de este país, yo le voy a dar la oportunidad a Ricardo” e indicó que “no busco nada porque volveré a mis lides de comunicador, pero si les voy a decir que si hay alguien que ahora está dudando no nos equivoquemos, es la mejor opción o la menos mala”.

El periodista enfatizó: “no AMLO, no Meade si Ricardo eso es lo que concluyo, sé que tendré muchas críticas, pero no me importa porque estoy hablando de un país que es mio que es tuyo que es México, y por ese México tengo que ser sensato, espero que ustedes piensen igual”.

mpb