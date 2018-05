CDMX. La candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que se requiere aumentar y mejorar las tareas de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales en la Ciudad de México.

Ante los presuntos nexos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tláhuac, sobre lo cual informó EL UNIVERSAL en su versión impresa de hoy, la morenista dijo que se debe reforzar la labor de seguridad y justicia sin “ocurrencias”, pero también cuestionó si solo se trata de una publicación o si realmente está pasando.

“El tema es si es una nota para volver a sacar el tema de Tláhuac o si de verdad está ocurriendo, por eso digo se requiere un sistema de inteligencia mayor: si operan cárteles o no, cuál es el mapa criminal de la ciudad, una parte debe ser reservada pero eso no se está haciendo en la ciudad, ¿se va a hacer otro operativo para Tláhuac? Más bien el tema es hacer una política integral de atención a la criminalidad y el incremento de delitos”, expresó la ex jefa delegacional en Tlalpan.

Luego de encabezar una reunión con académicos y científicos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la candidata insistió en que los operativos del gobierno actual se “basan en ocurrencias”.

lsm