Durante mayo la aparición de los tres principales candidatos a la jefatura de Gobierno en los medios de comunicación se equilibró, a diferencia de cuando inició la contienda electoral.

De acuerdo con el Análisis de Reputación Mediática (ARMA) elaborado por la Central de Inteligencia Política (CIP), quien tuvo mayor presencia fue el abanderado del PRI, Mikel Arriola, seguido de Alejandra Barrales, de la coalición Por la CDMX al Frente, y finalmente Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia.

De acuerdo con la medición que se realiza, el número de publicaciones tendría un supuesto costo para los candidatos en caso de cubrirlo. De esta forma la información difundida por el priísta representó un costo de 161 millones de pesos; la frentista, 160 millones de pesos, y la morenista 156 millones de pesos.

De ese monto, quien tuvo el mayor número de impactos negativos fue Sheinbaum Pardo con 24%, seguida de Arriola Peñalosa con 12%, y Barrales Magdaleno con 7%.

Con relación a la información positiva 29% fue para Alejandra Barrales, 26% para Claudia Sheinbaum y 17% para Mikel Arriola.

Al hacer el análisis de los impactos negativos y positivos, quien tuvo una mejor presencia en los medios de comunicación en mayo fue Barrales, muy distante Arriola y posteriormente Sheinbaum.

El ARMA se realiza desde febrero pasado y al hacer un análisis histórico las publicaciones, quien más presencia en los medios ha tenido a la fecha es la candidata de la colación Por la CDMX al Frente con 630 millones de pesos contabilizados; el priísta con 605 millones, y la morenista con 581 millones de pesos.

De acuerdo con el acumulado, abril fue es el mes que los candidatos tuvieron más presencia, Alejandra Barrales con 631 puntos, Mikel Arriola con 604 y Claudia Sheinbaum con 581 puntos.

Es de mencionar también que en los últimos dos meses se intensificó la cobertura en torno a las actividades de los tres candidatos a la jefatura de Gobierno, lo que se ve reflejado con la publicación de notas, tanto positivas, como neutras y negativas, que pudieran tener una influencia en los lectores. De mantenerse esta tendencia, en este último mes de la contienda aumentará su presencia en medios.

Los resultados presentados por la CIP se fundamentan en la revisión de 35 diarios nacionales, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio, en los que se revisaron y catalogaron 5 mil 875 impactos.

La intención del trabajo es contrastar las tendencias mediáticas en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional.

Mikel Arriola

Para el candidato priísta el segundo debate chilango representó 46% de su cobertura total. Atacó a Barrales, asegurando que ya alcanzó el segundo lugar en las encuestas; la pregunta del millón: ¿en qué encuestas? También Mikel llamó a la perredista a realizar un frente común para alcanzar y superar a Sheinbaum Pardo, tema que de inmediato fue rechazado por la frentista. Se reunió con los 500 líderes de la iglesia cristiana; planteó terminar las clínicas ilegales de aborto y aseguró que, de ganar, duplicará la pensión a los adultos mayores.

También retó a Barrales y Sheinbaum a que se hagan la prueba antidoping. La ex delegada en Tlalpan salió al quite y lo llamó “desesperado”. Mikel aseguró que Barrales tenía un departamento en Polanco; la perredista reviró: “Si pruebas que tengo un departamento en Polanco renunció a la candidatura, si no lo acreditas, tú renuncias”.

En general fue un buen mes para Mikel, pues a través de su agenda conservadora fue el candidato que mayores positivos alcanzó en abril.

Alejandra Barrales

El segundo debate chilango representó 53% de la cobertura mediática de la abanderada frentista. Aprovechó el debate para atacar a Sheinbaum y acusarla sobre las negligencias en el caso de la escuela Enrique Rébsamen. La ex delegada de Tlalpan contestó “Barrales actúa sin ética y de forma vil”. La perredista se reunió con los padres de dicha escuela para escuchar sus demandas.

Por otro lado, se comprometió a mejorar la seguridad en la Central de Abasto; presentó su plan de movilidad y firmó compromisos con la comunidad LGBTTTI.

En Benito Juárez se reunió con más de 2 mil mujeres e hizo campaña con Ricardo Anaya en Coyoacán.

Propuso convertir los terrenos del Aeropuerto de la Ciudad de México en el nuevo “pulmón” de la CDMX. Defendió las fotomultas a pesar de que Sheinbaum y Arriola prometieron quitarlas al ganar. En abril tuvo la misma cantidad de cobertura que Mikel, pero ocupó el segundo puesto en positivos.

Claudia Sheinbaum

En abril, el segundo debate de la CDMX representó 42% de la cobertura que recibió Sheinbuam. Arriola y Barrales decidieron usar el debate para señalarla por su actuar en el caso Rébsamen. Por su parte, Sheinbuam Pardo los acusó de ponerse de acuerdo para atacarla.

Hizo campaña con AMLO en Iztacalco; pero el INE determinó bajar el spot de la morenista donde aparece con el tabasqueño. Prometió un centro de cultura para jóvenes en Tepito.

Rechazó la pena de muerte a los delincuentes y aseguró potenciar el turismo en la CDMX. Acusó que la violencia se disparó bajo el mandato de Miguel Ángel Mancera.

Su posicionamiento como líder en las encuestas le da una positiva cobertura mediática, que aprovecha cada vez que se le cuestiona sobre algún tema. En abril fue la que menor cobertura mediática obtuvo y también fue la de menos positivos debido a su baja presencia mediática.