Mérida.-El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, calificó de mentiroso al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que cobra 5 millones de pesos de pensión, cuando en realidad se trata de 75 mil pesos quincenales, mismos que aseguró se donan a una institución de niños con cáncer.

“Es un gran mentiroso, me preocupan candidatos presidenciales tan mentirosos como él, yo no estoy usando el dinero de los mexicanos”, aseguró el ex presidente de México, quien estuvo en Mérida con la comitiva del “Rally Maya”,.

Calderón Hinojosa señaló que, luego de la renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo a su candidatura presidencial independiente, ningún candidato le convence y que no sabe si apoyará a alguno de los abanderados en especial en la recta final rumbo a los comicios del 1 de julio.

Añadió que después de la renuncia de Margarita Zavala “la vida tiene que seguir” y que la ex candidata “se encuentra bien”.

“Creo que los ciudadanos tendrán que pensar bien su voto y los candidatos tendrán que hacer un esfuerzo para convencer a todos los mexicanos que tenemos muchas dudas”, comentó.

El ex mandatario sostuvo que espera que en el último debate entre contendientes por la presidencia “hablen cosas verdaderas y viables”, ya que es cansado que ver que todos prometen cosas que no pueden realizar y que no tienen viabilidad financiera.

Destacó que hay una gran irresponsabilidad en las propuestas de casi todos los abanderados.

El Rally Maya es cronometrado de autos de lujo y clásicos y el ex títular del Ejecutivo federal participó por una invitación que recibió de parte de promotores de turismo del estado de Quintana Roo que saben de su afición al automovilismo.

Calderón Hinojosa estuvo acompañado de su hermano Juan Luis Calderón en el evento realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida.