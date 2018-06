El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, señaló que los panistas de “convicción” están de lado de su abanderado presidencial, Ricardo Anaya.

En relación al respaldo de la aún panista Eufrosina Cruz a José Antonio Meade, Zepeda Vidales indicó que ayer liderazgos nacionales respaldaron a Anaya Cortés, los cuales expresaron que la mejor propuesta de cambio para México es el aspirante originario de Querétaro.

Sostuvo que de acuerdo a los estatutos, cualquier militante que exprese y comprometa su voto a un candidato presidencial ajeno al PAN, de facto pierde su militancia, sin necesidad de expulsarlo.

“Todo el que manifiesta su apoyo a otro candidato en automático queda fuera del partido. (Eufrosina) ella hace mucho que no apoyaba al PAN, por lo que no me merece ningún comentario. Los panista de convicción están con Anaya”, afirmó.