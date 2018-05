La candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó de “machinrrines” a integrantes del PRD en la delegación Gustavo A. Madero, territorio gobernado por ese partido, pues acusó que condicionan apoyos sociales y acceso a espacios públicos en caso de que no apoyen al sol azteca.

Al visitar la colonia Forestal en la GAM, Sheinbaum Pardo prometió que de llegar al gobierno se van a acabar las amenazas a trabajadores del gobierno capitalino y también las que supuestamente se hacen contra vecinos.

“Y también las amenazas esas que hacen aquí del PRD, que andan muy machinrrines por aquí persiguiendo, que ‘si no eres de mi partido, no te doy, que si no eres de mi partido no entras al deportivo, si no eres de mi partido, no te doy una beca o te ando tomando fotos por si fuiste al evento de Morena”, reclamó la ex jefa delegacional en Tlalpan.

Antes en la colonia Compositores mexicanos, Sheinbaum Pardo tuvo que cambiar de sede su asamblea informativa, porque el deportivo de la colonia, donde sería originalmente, había sido ocupado por personas con banderas del PRD.

Más tarde, en la colonia Felipe Berriozábal dijo que el candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador visitará la delegación Gustavo A. Madero el 3 de junio próximo.

En el mitin, la morenista también acusó que la administración del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera promovió un “desarrollo inmobiliario rapaz”.

Acusó que “hicieron del gobierno un negocio para ellos y sus amigos, por eso hay tanto hartazgo, por eso hicieron este desarrollo inmobiliario rapaz, porque en realidad se llevan su mochada por cada edificio que se construye en la ciudad violando los usos de suelo.

En desacuerdo con postura de líder del PES sobre matrimonio gay

Luego de que el presidente nacional del Partido Encuentro Social y candidato a diputado local, Hugo Eric Flores, dijera al diario El País que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una moda, la candidata Claudia Sheinbaum dijo que no comparte esa postura.

“No estoy de acuerdo con él pero tiene derecho a manifestarlo. Con el PES lo que piden esencialmente es que se respete lo que piensan pero ya hay derechos establecidos en la Constitución que vamos a defender”, añadió la morenista entrevistada luego de un evento con organizaciones de vivienda popular.

Insistió en que el matrimonio igualitario no está en riesgo pues ya está protegido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

“Aquí la constitución es la ley, tienen sus pensamientos, pero esta es una ciudad de derechos”, expresó Sheinbaum.