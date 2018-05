El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, reiteró su llamado a la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala Díaz del Campo, para que se sume al proyecto de Ricardo Anaya Cortés, pues afirmó que a pesar de las diferencias que hubo en el pasado, en el fondo coinciden de que hay que cambiar a México.

El líder del blanquiazul, encabezó un acto de campaña de los candidatos a las alcaldías de Guadalupe y Monterrey, Pedro Garza y Felipe de Jesús Cantú. En rueda de prensa Zepeda declinó comentar sobre los señalamientos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que arremetió contra Ricardo Anaya, al acusarlo de “abusar de su poder para cancelar la democracia interna, y violentar los derechos de una mujer que era la más viable en el PAN y en el país”.

No haré ningún comentario sobre lo expresado por el ex presidente Calderón, “nosotros estamos enfocados en sumar y en ganar, no vamos a perder el tiempo en enfrascarnos en un conflicto”, dijo Zepeda.

Agregó, “todos sabemos que lo hace desde su opinión, de sentimiento familiar, en fin, pero no voy a polemizar con él, mi respeto para la investidura y el cargo que tuvo”.

El llamado a toda la gente de bien es a sumarnos, “claro que quisiéramos que se sumara Margarita. Con ella hemos dicho de manera muy clara, tuvimos diferencias político-partidistas, pero en el fondo coincidimos, que es cambiar México”.

Reiteró Zepeda, “siempre la hemos reconocido como una gente de bien, y ojalá podamos coincidir, hemos estado dialogando, no hemos dejado de dialogar”. Asentó que tomar una decisión como la que tomó ella es difícil, “tenemos que respetar el proceso, y el tiempo”.

Pero quiero dejarlo bien claro sin titubeos, claro que están abiertas las puertas, claro que el mensaje es de suma, es momento de reconciliar, es momento de unidad, de sumar, para todos los que queremos cambiar México, señaló el dirigente nacional panista.

Insistió en que es necesario sumar todos los liderazgos en torno a la candidatura de Ricardo Anaya, porque lo que está en juego es México. “Verdaderamente se los digo, hay un riesgo grande de que llegue un gobierno que no respete libertades, y que rechaza a la sociedad civil”.