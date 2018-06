[email protected]

La intolerancia en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, puede desatar confrontaciones violentas, alertó Jaime Pérez Dávila, académico de la FES Acatlán de la UNAM, quien coordinó una investigación en torno a lo que llamó “AMLOFobia”.

“Chairos”, “pejezombis” , “lopitetos” y “prietos” e incluso las respuestas de López Obrador como “Riky, riquín, canallín”, son sólo una alerta de la violencia verbal que se puede convertir en física antes y después de la elección presidencial.

Los mexicanos se han confrontado, tanto dentro de las familias como en centros de trabajo y entre amigos, con un lenguaje discriminatorio hacia AMLO y los militantes de Morena, alertó el investigador de la UNAM, Jaime Pérez Dávila.

La investigación realizada en la FES Acatlán, conduce también a la creación de un “Intolerómetro”, que inicia con un lenguaje despectivo a la forma de hablar del político tabasqueño y el extremo más peligroso son los llamados a terminar con la vida de AMLO, emitidos incluso por líderes de opinión, señaló el autor.

Este análisis, se basó en entrevistas a profundidad con personas anti AMLO y en la revisión de contenidos de spots políticos contra López Obrador, en un trabajo en el que participaron estudiantes de la materia Opinión Pública, de la licenciatura en Comunicación de la FES Acatlán, informó el autor.

“AMLOFobia. Manifiesto contra la intolerancia”, se imprimió este mes en una versión abreviada financiada por un grupo de amigos y académicos de la FES Acatlán, que buscan una editorial para editar el estudio completo de 400 páginas.

El 1 de julio, día de la elección presidencial, existe el riesgo latente de que la sociedad mexicana quede dividida, “porque gane quien gane”, México quedará polarizado en dos bandos de confrontación, por un lado el desprecio de los “Amlofóbicos” y por el otro el resentimiento de los seguidores de López Obrador, que ya se vio reflejado en el mapa electoral del entonces IFE en 2006, donde la mayor parte del territorio norte se vistió de azul y el centro sur de amarillo, señaló el académico Pérez Dávila.

La AMLOFobia, es el reflejo de la intolerancia, que es un síntoma de cómo el ser social, históricamente construido, puede autodestruirse por su incapacidad de aceptar-se y de aceptar a los otros, los distintos y los no semejantes. Cuando una sociedad no se escucha y no escucha al otro, sobreviene la exclusión de los distinto, por lo que no es posible construir un nosotros”, señaló el investigador Rafael Serrano, en el prólogo de este libro

