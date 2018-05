[email protected]

En la colonia Santiago Acahualtepec, una de las zonas más alejadas de iztapalapa, la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, prometió hacer de Iztapalapa su prioridad en caso de llegar a la Jefatura de Gobierno.

Ayer, la abanderada perredista acudió por la tarde a un centro recreativo ubicado en esa colonia, donde resaltó que su gobierno se concentrará en crear un polo de desarrollo económico en el oriente de la capital; dijo que se debe apostar a la inversión, al desarrollo y los servicios, con el objetivo de generar equidad.

“Que la gente del oriente, donde está la mayoría de la población, y lo más importante, la mayoría de los jóvenes, tenga esa oportunidad de desarrollo. El hecho de que Iztapalapa sea prioridad va a ser en beneficio de toda la Ciudad”, aseguró la candidata.

Barrales Magdaleno recordó que 10 mil de los 25 mil reos que salen de las cárceles a causa del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pertenecen a Iztapala, por lo que insistió en que una medida para el combate de la inseguridad es invertir en la delegación: “Meterle prioridad a todo lo que tenga que ver con el oriente, particuparlmente con Iztapalapa”.

La candidata del PAN, PRD y MC resaltó que de los contendientes, es quien mejor conoce la capital, hecho que demuestra la información que publicó el jueves pasado EL UNIVERSAL, sobre que sus propuestas son viables para especialistas.

“Conocí de ese análisis y por supuesto, a mí no me sorprende, porque confirma lo que yo he venido diciendo: soy la candidata de mayor experiencia, soy la candidata que mejor conoce esta ciudad y en consecuencia, tengo las mejores propuestas. Está confirmado, no lo digo yo, lo dicen los expertos en esos temas y eso nos anima a seguir trabajando”, dijo.

“El candidato del PRI es un mentiroso”. Luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México permitiera al candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, mantener la propaganda en la que acusa a Alejandra Barrales de enriquecimiento ilícito, la aspirante al gobernar la capital insistió en que son mentiras, pues ya ha demostrado que su homólogo no tiene manera de comprobar sus acusaciones.

“Está claro que está mintiendo, es lamentable que le hayan dado esas facilidades, pero yo estoy trabajando y en eso es en lo que estoy confiada.

“Lamento mucho que haya gente que tenga que hacer de la mentira, que tenga que hacer de la calumnia su campaña, pero los entiendo, no tienen otra alternativa, no conocen siquiera la Ciudad y menos tienen trabajo en ella”, dijo.

Sobre la petición que hizo Claudia Sheinbaum, su rival de Morena, en cuanto al retiro de la candidatura de Isamel Figueroa, quien protagonizó un acto de violencia contra dos reporeros esta semana, dijo que está a favor de la ley y de las instituciones; sin embargo, resaltó que esta declaración confirma que la morenista está nerviosa respecto al resultado que tendrán los comicios del 1 de julio.