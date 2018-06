PICHUCALCO, CHIAPAS.- Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ex presidente Vicente Fox a quien señaló de ser un mercenario de la política, coordinar fraudes electorales y robar elecciones.

Esto luego de que el ex mandatario nacional diera su apoyo al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a pesar de haber respaldado hace unas semanas a José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL).

“Fox es un traidor a la democracia, cómo es que apoya a Peña y ahora había dicho que iba a apoyar a Meade, abandona a Meade y se va con Anaya, es un mercenario de la política“, sostuvo.

En entrevista a medios, tras un mitin, el tabasqueño respondió a Fox que las elecciones se ganan con votos y que esa cargada de último minuto no servirá para que Anaya la gane, ya que ahora PRI y PAN no se pusieron de acuerdo y van divididos.

“Qué bien que ya se definió Fox, nada más le falta agarrar la matraca, ya está echando porras a Anaya y que se apure porque no van a ganar y ya no va a Fox a recibir la pensión de 5 millones de pesos mensuales y no es venganza, es justicia.

“Salinas debería también hacer lo mismo, apoyar a Anaya y agarrar la matraca, porque se van a términar todos los privilegios y es porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, advirtió.

López Obrador, incluso, dijo la frase que hizo famosa Fox: “y yo por qué”, al referirse a que PRI y PAN deben resolver sus diferencias de manera pacífica, sin meter a nadie más.

Recordó que en el 2006 y 2012 panistas y priístas operaron el fraude electoral en contra suya para robarle la Presidencia, pero “ahora no se pusieron de acuerdo, lo intentaron muchas veces, fueron a Los Pinos a tratar de convencer a Enrique Peña, es de dominio público, y no sé porqué motivo o razón Peña no aceptó.

“Infiero que hubo traición, es como el corrido de contrabando y traición, así hay que ver estas cosas, quién sabe qué le hizo Anaya a Peña porque de repente hay ruptura y ya ahora Anaya está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña, es decir está el pleito a todo lo que da”, indicó.

