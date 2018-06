La eliminación de docenas de páginas falsas que suplantaban la identidad de candidatos, la eliminación de cuentas con actividad sospechosa y la ampliación de Verificado son algunas de las acciones que Facebook implementó en México en el marco de las campañas electorales.

En un evento con medios, la red social detalló cómo tratan de garantizar la integridad de las elecciones al frenar fake news y cuentas falsas. Luis de Uriarte, Gerente de relaciones estratégicas con medios noticiosos de Facebook, explicó que hacen barridos o eliminación automática y manual de noticias, páginas y perfiles falsos.

Con ello se ha reducido en 80% la distribución de contenido falso y se elimina la opción de que se promocionen con anuncios pagados en Facebook.

Previo a las campañas, en febrero de este año se eliminaron 200 mil likes falsos, es decir, aquellos que se hacen en una página sin conocimiento del usuario al ser víctima de aplicaciones a los que se les daba autorización para ello sin tenerlo claro.

De Uriarte explicó que no se cuenta con un número de páginas ni perfiles o cuentas falsas eliminadas, pero ya se incluye la identificación y eliminación de fotos o videos manipulados.

Ante la pregunta de si se había detectado injerencia extranjera en la plataforma con contenido falso, como ocurrió en las elecciones presidenciales en Estados Unidos o el Brexit en Reino Unido, De Uriarte aseguró que no se ha encontrado evidencia de intervención extranjera.

EL ACUERDO CON EL INE

Un botón para ubicar la casilla y compartir el voto y una plataforma para comparar las propuestas de los candidatos presidenciales son las tres herramientas que los mexicanos verán en las próximas semanas en Facebook.

A 24 días de las elecciones en México, Facebook detalló sobre las acciones que realiza con el Instituto Nacional Electoral como parte del convenio de cooperación que firmaron y anunciaron en febrero pasado.

Ante la pregunta de por qué se tomó tanto tiempo en detallar y por qué se hablaba de intención de la red social y no de obligación, Diego Basante, encargado de política y gobierno de la red social, explicó que en el momento de la firma del acuerdo no podían prever cualquier “problema técnico”. Por ejemplo para ubicar la casilla y mostrar cómo se verá la boleta de votación no s puede ligar a un código postal como lo habían implementado desde 2008 en las elecciones de Estados Unidos.

Sobre la publicación de resultados que implicaría tomar datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la red social explicó que tienen problemas técnicos para empatar la ubicación geográfica de las personas con los resultados.

Ahora trabajan en una versión para mostrar una versión parcial ya que la intención era mostrar los resultados y no redirigir al sitio del INE.

