Grupo Televisa informó esta noche que el Estadio Azteca, donde Andrés Manuel López Obrador anunció su cierre de campaña le será rentado al candidato, en términos de mercado y en transparencia.

En una carta dirigida a EL UNIVERSAL, la televisora explica además que la empresa “Futbol del Distrito Federal” operará el arrendamiento, en términos del Registro Nacional de Proveedores del INE.

Recuerda además que el inmueble ya ha sido rentado para cierres de campaña en 2006 y 2012.

Ello, luego de una entrevista que Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga dio a EL UNIVERSAL, donde responde a una pregunta del reportero de esta casa editorial en el sentido de si un préstamo a López Obrador representaría una alianza entre Morena y Grupo Televisa.

¿Le echó la mano a Andrés para que le prestaran el Estadio Azteca para su cierre de campaña? preguntó Horacio Jiménez, reportero de política de EL UNIVERSAL a Fastlicht.

—En ocasiones anteriores el Azteca ya se usó para la campaña del PRI y del PAN y ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie dijo nada cuando [Enrique] Peña Nieto cerró su campaña ahí o Felipe Calderón?, claro ahora la cierra Andrés Manuel, pues hay que empezar a especular.

La prioridad de AMLO no era el Azteca, era el Zócalo y se lo negaron por razones técnicas, porque ya estaban las pantallas del Mundial y no se podían desarmar, respuesta que consideramos ridícula porque las pantallas se pueden quitar y volverse a poner en seis horas. Pero se le negó, ahí sí creo yo, en un acto irresponsable de la actual jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se solicitó con mucho tiempo de anticipación.

¿No porque le hayan prestado el Estadio quiere decir que Televisa está con Andrés Manuel?

—Absolutamente no. Estoy seguro de que no es el caso, podría asegurarlo. No veo por qué, se ha usado para visitas del Papa, Mundiales, es un espacio público y en realidad le pertenece a México.

Aquí la carta íntegra:

Sr director:

En relación a la entrevista publicada el día hoy con el Sr. Marcos Fastlicht, realizada por el reportero Horacio Jiménez, me permito hacer la siguiente precisión:

El Estadio Azteca será arrendado (no prestado como señala la entrevista) a la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La empresa “Futbol del Distrito Federal”, quien administra el Estadio, operará el arrendamiento en cuestión, en total transparencia y en condiciones de mercado, en términos del Registro Nacional de Proveedores del INE. El Estadio ha sido rentado anteriormente por varios partidos políticos, incluso para los cierres de campaña de las elecciones del 2006 y 2012.

Atentamente

Rubén Acosta Montoya

Director General Corporativo de Comunicación

Grupo Televisa