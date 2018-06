Al arrancar el programa binacional Campaña de Seguridad y Prosperidad (CSP), entre el gobierno de Tamaulipas y siete agencias federales de Estados Unidos, se dieron a conocer los nombres de los nueve presuntos criminales que son objetivos prioritarios, quienes tienen cargos en México o en Estados Unidos por extorsión, lavado de dinero, homicidio, secuestro y tráfico de drogas, entre otros.

Los encargados de dar a conocer el arranque de la CSP fueron el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el comandante de la Fuerza Conjunta, Manuel Padilla Jr.

El gobierno de Tamaulipas participa en este programa a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, y por parte de Estados Unidos está Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Las agencias estadounidenses participan a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas y es actualmente comandado por Manuel Padilla Jr.



El gobernador de Tamaulipas explicó que la CSP consiste en la creación de un grupo de trabajo compuesto por varias agencias que laborará en conjunto con la intención de mejorar la seguridad y la calidad de vida a lo largo de este corredor de manera binacional.

Agregó que el programa, además de promover el intercambio de información, fomenta la denuncia anónima para acusar a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que aquejan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.

Los objetivos. Entre los presuntos delincuentes que son objetivos prioritarios destacan Petronilo Moreno Flores, El Panilo, y Luis Alberto Blanco Flores, El Pelochas, por quienes la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) ofrece

2 millones de pesos de recompensa en un espectacular en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Blanco Flores cuenta con antecedentes en Estados Unidos por ingresar ilegalmente y se le identifica como responsable de extorsiones y el incremento de la actividad delictiva en los municipios tamaulipecos de Río Bravo y Reynosa.

Moreno Flores ya ha sido encarcelado por delitos federales y es identificado como uno de los jefes del Cártel del Golfo en la zona norte del estado.

Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, acusado de coordinar el tráfico de droga a Estados Unidos con el Cártel del Golfo, fue liberado por orden de un juez de Control por irregularidades en su detención realizada por la Marina.